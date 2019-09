Capacetes que calculam o dano cerebral causado, óculos de realidade virtual que simulam o consumo e sensores que medem a reação da pele são algumas das tecnologias que a China está implementando para desenvolver "o sistema mais perfeito do mundo" no combate às drogas.

"A China tem o melhor sistema antidrogas do mundo e neste centro colocamos em prática um dos melhores tratamentos do país", contou à Agência Efe Chao Hui Lv, diretor do centro de reabilitação do distrito de Qingdong, em Xangai.