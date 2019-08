Os Jogos Pan-Americanos de Lima terminam neste domingo como um sucesso de público, um motivo de comemoração para o Peru, que teve sua capacidade de sediar a competição questionada ao longo dos últimos dois anos por atrasos em obras e erros de gestão do comitê de organização local.

Lima recebeu o maior Pan-Americano da história, com 39 esportes disputados, três a mais que no da edição de 2015, em Toronto, que reuniram quase 7 mil atletas de 41 países na capital peruana e distribuíram mais de 1.300 medalhas.

O primeiro Pan-Americano organizado pelo Peru na história fez com que o público local despertasse o interesse por esportes até então desconhecidos em um país que dominado pelo futebol masculino e, em menor medida, pelo vôlei feminino.

Curiosa, a torcida anfitriã lotou estádios, arenas e ginásios para assistir partidas de softbol, squash, handebol, rugby de 7 e badminton. Outros esportes, por sua vez, foram redescobertos, como a pelota basca, única modalidade propriamente peruana, na qual os atletas locais conquistaram dois dos 11 ouros do país na competição.

Uma menção à parte merece o basquete. Os peruanos lotaram todos os dias o ginásio Eduardo Dibós, apesar da seleção da casa não ter participado da competição devido a uma suspensão da federação local.

O quadro final de medalhas não trouxe qualquer surpresa. Os Estados Unidos lideraram mais uma edição, com 293 medalhas no total, sendo 120 delas de ouro. O Brasil voltou a ocupar a segunda posição na classificação geral pela primeira vez desde 1963, com 55 ouros, 45 pratas e 71 bronzes - 171 no total -, seguido por México, em terceiro, e o Canadá, em quarto.

A boa resposta do público garantiu o sucesso de um evento bastante questionado pelas dificuldades de gestão da organização e dos atrasos que levantaram dúvidas sobre a capacidade do Peru de sediar os Jogos Pan-Americanos.

Com estádios cheios e muita animação da torcida local, Lima rapidamente afastou as previsões mais pessimistas daqueles que duvidavam do país e fez uma festa digna do continente, tendo o ritmo da cumbia "Cariñito" como hino extraoficial. Não houve um único dia que a música, interpretada pela primeira vez em 1979, não tocasse na cidade.

A partir de amanhã começa para o Peru o segundo grande desafio destes Jogos Pan-Americanos: garantir que a semente para diversificar o esporte nacional germine, dando assim uso para as instalações construídas para o evento.

Fernando Gimeno.