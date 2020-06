O Paraguai anunciou que manterá as fronteiras fechadas, medida adotada ainda em março devido à pandemia do novo coronavírus, mas permitirá entregas a domicílios à cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela ministra de Indústria e Comércio do país, Liz Cramer.

"As fronteiras são as áreas mais afetadas pela falta de abertura do país, o que ainda não é visto", declarou Cramer em entrevista coletiva após uma reunião de ministros com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, no início da chamada Fase 3 do retorno gradual às atividades.