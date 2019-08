Dominante durante os 180 minutos da eliminatória, o Internacional voltou a derrotar o Nacional-URU nesta quarta-feira, desta vez por 2 a 0, em Porto Alegre, e se classificou para as quartas de final da Taça Libertadores de maneira invicta.

Diante de 48.530 pessoas, o que representa um novo recorde de público do estádio Beira-Rio após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, o Inter criou várias chances de gol e aproveitou duas delas. Rodrigo Moledo marcou de cabeça no primeiro tempo. Paolo Guerrero, que já havia feito o gol do triunfo por 1 a 0 na ida, há uma semana, em Montevidéu, voltou a balançar a rede nos instantes finais e confirmou a conquista da vaga.