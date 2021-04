Cidade mais populosa do Equador, com cerca de 2,6 milhões de habitantes, Guayaquil, que no início da pandemia do novo coronavírus sofreu um colapso do sistema de saúde e dos serviços funerários, vive atualmente uma situação "alarmante" devido aos casos de covid-19, segundo a prefeitura.

O coordenador de Epidemiologia do Conselho Municipal, Carlos Farhat, anunciou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que o comportamento da pandemia na cidade está em um "tipo de platô, mas com um alto número de casos", enquanto o número médio de pacientes que testaram positivo em exames PCR nas últimas três semanas é de cerca de 1 mil.