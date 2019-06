A partir desta sexta-feira, 12 seleções começam a disputa da Copa América, que terá o Brasil como sede, com a seleção local em busca de manter a hegemonia como anfitriã, mas tendo como principais concorrentes a Argentina de Lionel Messi, o sempre aguerrido Uruguai, além de Chile e Colômbia.

Confira a apresentação de todas as participantes da competição continental:.

GRUPO A.

-------.

- Brasil.

Os pentacampeões mundiais chegam para a Copa América sem Neymar, que sofreu lesão no tornozelo direito durante o amistoso com o Catar, em meio a um "tsunami" provocado por acusações de estupro feitas por uma brasileira. Para o lugar do camisa 10, foi chamado o meia Willian, do Chelsea.

Antes de começar a disputa do torneio, os comandados por Tite venceram Honduras por 7 a 0, em amistoso, o que amenizou críticas recentes ao desempenho da seleção. Philippe Coutinho, que vem em baixa do Barcelona, teve boa atuação e o ataque formado por David Neres, Richarlison e Gabriel Jesus foi bem.

No elenco, o grande nome passou a ser Alisson, que vive grande fase e desembarca em território brasileiro após brilhar na conquista do Liverpool na Liga dos Campeões. A experiência de Daniel Alves, Thiago Silva e Casemiro, também é um dos pontos fortes dos anfitriões.

- Bolívia.

Primeira adversária do Brasil na Copa América, a Bolívia chega para a competição como um dos "patinhos feios", tentando repetir a campanha de 2015 na competição, em que conseguiu passar da fase de grupos pela única vez neste século, mas acabou sendo eliminada pela seleção peruana nas quartas de final.

Desde setembro de 2017, 'La Verde', que é comandada pelo boliviano Eduardo Villegas, só venceu uma partida, contra a frágil seleção de Mianmar por 3 a 0, em outubro do ano passado. Desde então, foram sete partidas, com quatro derrotas, para Irã, Coreia do Sul, Japão e França, e três empates, com Emirados Árabes, Iraque e Nicarágua.

- Venezuela.

Nas duas últimas edições da Copa América e na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, apesar da última posição, a 'Vinotinto' deixou claro que não é mais o "saco de pancadas" do continente. Para a seleção, no entanto, ainda falta um resultado consistente.

Apesar de contar com bons jogadores experientes, como o atacante Salomón Rondón, o meia Tomás Rincón e o lateral Roberto Rosales, a aposta principal é em um cardápio de jovens promissores, encabeçado pelo goleiro Wuilker Faríñez, pelos meias Yangel Herrera e Yeferson Soteldo e o atacante Josef Martínez, esse mais velho, de 26 anos.

- Peru.

A seleção peruana já não é badalada há algumas décadas, mas vem, desde 1997, com sete classificações seguidas na fase de grupos, com direito a terceiros lugares alcançados em 2011 e 2015, além de ida à última edição da Copa do Mundo, disputada na Rússia, encerrando jejum de 36 anos.

A força da 'Blanquirroja' é a continuidade, já que segue o técnico argentino Ricardo Gareca, além de jogadores como os meias Christian Cueva e Renato Tapia, e os atacantes Jefferson Farfán e Paolo Guerrero. Apesar disso, nos amistosos disputados após o Mundial, foram conquistadas apenas três vitórias, em dez jogos.

GRUPO B.

-------.

- Argentina.

A Copa América que será disputada no Brasil em 2019 será mais um dos capítulos da busca da 'Albiceleste' pelo fim de um jejum de títulos iniciado em 1993. Desde então, as únicas conquistas foram as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e 2008, em Pequim, ambas com elencos sub-23, reforçados por três jogadores mais experientes.

O tabu também vale para Lionel Messi, favorito a ser eleito o melhor do mundo mais uma vez, mas que nunca foi campeão com a seleção principal. Nas últimas duas edições da Copa América, inclusive, parou no Chile, nas cobranças de pênaltis. Em 2016, nos Estados Unidos, a derrota chegou a fazer com que abandonasse a equipe nacional, o que durou por alguns meses.

Com relação a Copa do Mundo disputada no ano passado, o técnico Lionel Scaloni chamou nove convocados pelo então comandante Jorge Sampaoli. As mudanças, no entanto, não geraram uma renovação de geração, necessariamente, já que são apenas oito jogadores com 25 anos ou menos, com destaque para o atacante Lautaro Martínez.

- Colômbia.

Os 'Cafeteros' são uma das incógnitas do torneio, já que o técnico português Carlos Queiroz só chegou em fevereiro, depois de disputar com o Irã a Copa da Ásia. Além disso, as duas principais estrelas do elenco, o meia James Rodríguez e o atacante Falcao García vêm em baixa há algumas temporadas, pelos clubes que defendem.

Nos quatro amistosos que o experiente comandante esteve a frente da seleção colombiana, foram três vitórias, sobre Japão, Panamá e Peru, além de uma derrota para a Coreia do Sul. Uma das notas negativas é a ausência do meia Juan Fernando Quintero, do River Plate, que sofreu grave lesão e perderá o torneio.

- Paraguai.

Outra seleção que teve técnico assumindo cerca de quatro meses antes da Copa América, o argentino Eduardo Berizzo, que substituiu o colombiano Juan Carlos Osorio. O ex-São Paulo pediu demissão cinco meses após assumir 'Los Guaraníes', alegando motivos pessoais.

Com o novo comandante, no dia 9 de junho, a seleção paraguaia encerrou um jejum de quase cinco anos sem vencer amistoso, ao vencer a Guatemala por 2 a 0, em Assunção, com gols do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, e do atacante Derlis González, de pênalti. Três dias antes, o compromisso anterior foi o empate com Honduras em 1 a 1.

- Catar.

Com uma das mais jovens seleções do futebol mundial, já que só começou a participar de competições como as Eliminatórias para a Copa do Mundo, Copa da Ásia e até a Copa do Golfo Pérsico, na década de 70, o Catar entrará na Copa América como convidado pela primeira vez, visando a disputa do Mundial de 2022, que sediará.

O clima entre os comandados pelo espanhol Félix Sánchez é o melhor possível, pela oportunidade de enfrentar adversários de peso, como Paraguai, Colômbia e Argentina, estando na condição de campeã asiática, depois do título conquistado no início deste ano, em campanha com sete vitórias, em sete jogos, 19 gols marcados e apenas um sofrido.

GRUPO C.

-------.

- Uruguai.

A Celeste Olímpica é a maior campeã da história do torneio, com 15 conquistas, uma a mais que a Argentina e sete a mais que o Brasil. Entre 1999 e 2011, em cinco edições, sempre conseguiu alcançar as semifinais, sendo campeã na última, disputada na Argentina. Depois, no entanto, caiu nas quartas em 2015, e na primeira fase, no ano seguinte.

A grande interrogação é quanto às condições físicas de Luis Suárez, que passou por operação no joelho esquerdo no fim da temporada europeia e chegou a ser acusado por torcedores do Barcelona de priorizar a participação no torneio continental ao clube, que perdeu a final da Copa do Rei da Espanha, sem ele.

Ainda com muitos jogadores experientes, como o goleiro Fernando Muslera, o zagueiro Diego Godín, o atacante Edinson Cavani e o próprio Suárez, a seleção comandada por Óscar Tábarez também apresenta uma gama de jovens talentosos, como o zagueiro José María Giménez, os volantes Rodrigo Bentancur e Lucas Torreira, o meia Federico Valverde e o atacante Maxi Gómez.

- Equador.

A seleção 'tricolor' chega para a Copa América querendo apagar a péssima impressão deixada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, em que venceram os quatro primeiros jogos, conquistaram 13 de 15 pontos nas rodadas iniciais, mas despencaram com dez derrotas nas 13 partidas seguintes, e não conseguiram ir à Rússia.

Contando ainda com vários jogadores experientes, como o zagueiro Gabriel Achilier e o meia Antonio Valencia, os equatorianos até conseguiram mais resultados positivos do que negativos, de um ano para cá, mas a maioria contra adversários de pouca expressão. O único êxito de destaque em amistoso com o Peru, em novembro, em Lima.

- Japão.

A federação japonesa de futebol (JFA) utilizará o convite para a disputa da Copa América para dar experiência a jogadores que poderão participar dos Jogos Olímpicos, que acontecerão no próximo ano, em Tóquio. Tanto é que, um grupo de jovens, reforçados por alguns veteranos foi montado, enquanto a seleção principal ficou no Japão, disputado torneio amistoso.

Os mais experientes do elenco são o goleiro Eiji Kawashima, o meia Gaku Shibasaki e o atacante Shinji Okazaki, que apoiarão promessas como o meia-atacante Tatsuya Ito, do Hamburgo, da Alemanha, e o meia Takefusa Kubo, que passou pela base do Barcelona, joga no FC Tokyo e ganhou o apelido de "Messi japonês".

- Chile.

Campeã das duas últimas edições, a 'Roja' chega para a Copa América depois de fracassar na tentativa de ir à Copa do Mundo, ao não conseguir sequer uma vaga na repescagem das Eliminatórias. Com isso, o argentino Juan Antonio Pizzi deixou a seleção e deu lugar ao colombiano Reinaldo Rueda, ex-Flamengo.

Os principais nomes seguem os mesmos, como os dos defensores Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, dos meias Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Jean Beausejour, José Pedro Fuenzalida, dos atacantes Alexis Sánchez e Eduardo Vargas. A ausência mais sentida é a do goleiro Claudio Bravo, que perdeu quase toda a temporada por lesão.