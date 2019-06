Em mais de um século de história, a Copa América teve uma gama de técnicos que deixaram marcas no futebol do continente por diferentes motivos: pela liderança, pelo trabalho tático ou mesmo por saber sentir a paixão de algum país pelo jogo.

Ao todo, 38 treinadores foram campeões em 45 edições do torneio de seleções mais antigo do planeta, e a Agência Efe destaca 10 que eternizaram suas participações.

Os treinadores estão apresentados em ordem cronológica, a partir dos feitos mais recentes.

1. SAMPAOLI PÕE FIM A 99 ANOS DE ESPERA.

O Chile precisou esperar 99 anos para conquistar o título da Copa América, e se sagrou campeão em casa, com uma seleção recheada por grandes jogadores como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez e com um treinador estrangeiro, o argentino Jorge Sampaoli.

Sob o comando do atual técnico do Santos, a 'Roja' superou a Argentina na decisão, após disputa de pênaltis, encerrando a participação de forma invicta, com quatro vitórias e dois empates e com a marca da ofensividade.

2. TABÁREZ E A CONSAGRAÇÃO.

Óscar Tábarez ganhou o apelido de 'Maestro' (Professor, em tradução livre). O respeito que conquistou no futebol mundial, no entanto, não é acompanhado por títulos com a seleção uruguaia. O primeiro foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1983, disputados em Caracas, na Venezuela.

Em 2011, enfim, veio a primeira e única grande conquista, a de uma Copa América que teve a Argentina como sede. Após dois empates, com Peru e Chile, a Celeste passou por México, pelos anfitriões, pelos peruanos e, por fim, na decisão, veio a vitória sobre o Paraguai por 3 a 0.

.3. MATURANA MUDA O PATAMAR DA COLÔMBIA.

Francisco Maturana teve quatro passagens pela seleção colombiana, a primeira iniciada em 1987, ano em que os 'Cafeteros' terminaram na terceira colocação, com um futebol ofensivo e envolvente. Depois disso, veio a segunda participação em Copa do Mundo, em 1990, e a histórica goleada sobre a Argentina por 5 a 0, em Buenos Aires, em 1993, sempre sobre o comando do técnico.

Em 2011, em casa, Maturana voltou para comandar a Colômbia em uma Copa América. A campanha foi irretocável, com seis vitórias em seis jogos e nenhum gol sofrido. Na decisão, vitória sobre o México por 1 a 0, com gol do zagueiro Iván Córdoba.

.4. ZAGALLO DESABAFA.

A célebre frase "vocês vão ter que me engolir" foi dita por Mário Jorge Lobo Zagallo logo após a vitória sobre a Bolívia, dona da casa, por 3 a 1, na final da edição de 1997. O treinador, então tetracampeão mundial e que havia sido vice da Copa América anterior, no Uruguai, vociferou contra os críticos em entrevista no gramado.

O ex-jogador comandou uma das mais letais seleções que já disputaram Copa América, com dupla de ataque formada por Ronaldo e Romário. Ao todo, foram seis vitórias, com direito a goleada sobre o Peru por 7 a 0, nas semifinais. A companha teve 22 gols marcados e apenas três sofridos.

.5. BASILE, O ÚLTIMO CAMPEÃO COM A ARGENTINA.

A seleção principal da Argentina não conquista um título desde 1993, quando Alfio Basile era o comandante de uma equipe que tinha Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri, Diego Simeone, Fernando Redondo e Gabriel Batistuta. A taça marcou o bicampeonato continental da 'Albiceleste', que havia vencido o torneio dois anos antes.

Em 2007, aos 63 anos, voltou ao torneio levando craques do quilate de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón e Carlos Tévez. A campanha até a decisão foi impecável, mas os argentinos pararam no Brasil, que levou a melhor por 3 a 0, em Maracaibo, e ficou com a taça.

.6. CALDERÓN VIRA LENDA COM A SELEÇÃO PERUANA.

Marcos Calderón é considerado um dos maiores técnicos do futebol do Peru de todos os tempos, sendo até hoje o que mais conquistou títulos do Campeonato Peruano, dez. Além disso, levou a seleção local ao topo do pódio da edição de 1975 da Copa América.

Na competição, Juan Carlos Oblitas e companhia passaram por Chile e Bolívia na primeira fase, despacharam o Brasil nas semifinais, com direito a vitória no Mineirão por 3 a 1, e superaram na decisão a Colômbia, após três jogos, sendo o último vencido por 1 a 0, em Caracas, na Venezuela, graças a gol de Hugo Sotil.

.7. DANILO ALVIM, O PRÍNCIPE DA BOLÍVIA.

Meia do "Expresso da Vitória" do Vasco nas décadas de 40 e 50, Danilo Alvim ganhou o apelido de "Príncipe" pelo futebol refinado. Em 1949, participou da conquista do ainda chamado Campeonato Sul-Americano com a seleção brasileira, assim como da trágica derrota para o Uruguai na Copa do Mundo do ano seguinte.

Em 1963, levou a Bolívia ao primeiro e único título da competição continental e se tornou um dos quatro técnicos "estrangeiros" a conquistar o título, assim como o inglês Jack Greenwell, com o Peru, em 1939, e os argentinos Jorge Sampaoli e Juan Antonio Pizzi, ambos com o Chile, em 2015 e 2016, respectivamente.

.8. FLEITAS SOLICH LEVA O PARAGUAI AO TOPO.

Manuel Fleitas Solich levou o Paraguai ao título sul-americano pela primeira vez, em 1953, ao vencer o Brasil em jogo-extra por 3 a 2, no Estádio Nacional, em Lima. Dias antes, a 'Albirroja' já havia levado a melhor sobre os brasileiros por 2 a 1, resultado que forçou a disputa de uma nova partida.

Depois da conquista, Fleitas Solich assumiu como técnico do Flamengo e emplacou uma sequência de três títulos consecutivos no Campeonato Carioca. Do Rubro-Negro, o técnico partiu para o Real Madrid. Na sequência, vieram passagens por Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo mais uma vez.

.9. STÁBILE, O MAIOR VENCEDOR.

Como técnico da seleção argentina, Guillermo Stábile, artilheiro da Copa do Mundo de 1930, foi campeão do Campeonato Sul-Americano seis vezes, três delas de maneira seguida: em 1945, 1946 e 1947 - as outras taças foram erguidas em 1941, 1955 e 1957.

A sequência de três taças consecutivas conquistadas pela Argentina, em edições realizadas no Chile, em casa, e no Equador, respectivamente, é a única na história do torneio.

10. FÍGOLI É O PRIMEIRO BICAMPEÃO.

O Uruguai dominou completamente os primeiros anos de Copa América, então chamada de Campeonato Sul-Americano, com seis títulos nas dez edições iniciais. Dessas taças erguidas, as de 1920 e 1926, ambas disputadas no Chile, tiveram a mão do técnico Ernesto Fígoli.

O comandante tornou-se o primeiro a ser campeão do torneio duas vezes, feito que só seria igualado por Stábile quase duas décadas depois - o argentino ainda seria campeão mais quatro vezes -, pelo também uruguaio Juan Carlos Corazzo, e pelo argentino Alfio Basile.

Gabriel Briceño Fernández.