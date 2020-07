O atacante uruguaio do Barcelona, Luis Suárez, comemora após marcar um gol contra o Espanyol nesta quarta-feira. EFE/ALBERTO ESTEVEZ

Os jogadores do Barcelona comemoram a vitória sobre o Espanyol nesta quarta-feira, no Camp Nou. EFE/Alberto Estévez

Uma manifestante protesta contra o assassinato de civis nesta quarta-feira ,em frente ao escritório da ONU em Herat, no Afeganistão, com um cartaz que diz: "Quais são as limitações?". EFE/JALIL REZAYEE

Uma mulher observa a Igreja do Santo Sepulcro, nesta quarta-feira, em Jerusalém, Israel, em meio ao aumento de casos de Covid-19 no país, com 1.320 novas infecções detectadas nas últimas 24 horas. EFE/Abir Sultan

Uma criança se refresca em uma fonte em Tbilisi, na Georgia, nesta quarta-feira, quando a temperatura alcançou 37ºC. EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

A atração “Tutuki Splash”, do parque PortAventura World, repleta de turistas em sua reabertura, nesta quarta-feira, em Tarragona (Espanha), mas com apenas 30% da capacidade total devido ao novo coronavirus. EFE/Susanna Sáez

O Palácio do Alvorada, residência do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em Brasilia, nesta quarta-feira. EFE/Joédson Alves

Uma menin observa seu pai enquanto recupera alguns de seus pertences, perdidos após as intensas chuvas que deixaram pelo menos 57 mortos em Kurume, no sudeste do Japão. EFE/Kimimasa Mayama

Registro do ensaio-geral de "Alento", da companhia de Antonio Najarro, ex-diretor do Ballet Nacional Espanhol (BNE), que terá sua estreia no dia 11 de julho durante o 69º Festival Internacional de Música e Dança de Granada, no sul da Espanha. EFE/Fernando Alvarado

Jogadores se ajoelham em apoio à campanha Black Lives Matter durante a partida entre Manchester City e Newcastle United nesta quarta-feira. EFE/Oli Scarff/NMC/Pool

Um joven retorna à sua casa em meio aos enormes estragos causados pelas fortes chuvas em Kurume, no sudeste do Japão. EFE/ Kimimasa Mayama

Em Xangai, uma mulher vestida com um traje tradicional dança em frente a torre Oriental Pearl, uma das mais emblemáticas da cidade chinesa. EFE/ Alex Plavevski