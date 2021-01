-FOTODELDIA- Nablus (Gaza y Cisjordania), 13/01/2021.- Vista de la ciudad cisjordana de Nablus al amanecer este miércoles. EFE/ALAA BADARNEH

-FOTODELDIA- Srinagar (India), 13/01/2021.- Un hombre posa con su pequeña embarcación en el lago de Dal congelado y por el que se ha abierto paso rompiendo el hielo en la localidad de Srinagar, la capital estival de la Cachemira india este miércoles y dónde esta noche se han registrado temperaturas de - 7 grados. EFE/ Farooq Khan

-FOTODELDIA- MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA), 13/01/2021.-Castilla-La Mancha y Aragón encabezan el ránking de la noche más fría de la Península, en donde las localidades de Molina de Aragón (Guadalajara), en la imagen hoy por la mañana, y Calamocha (Teruel) han registrado la temperatura más baja de la red de estaciones de Aemet, con 19,9 y 18 grados bajo cero, respectivamente.-EFE/Leandro Martín

-FOTODELDÍA- GRAF025. MADRID, 13/01/2021.- Perfil de la ciudad de Madrid visto desde la sierra de Hoyo de Manzanares este miércoles. Esta mañana 448 carreteras, 26 de la red principal, seguían afectadas por la nieve que ha dejado la borrasca Filomena, y las mayores dificultades se encontraban en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. EFE/Ismael Herrero

Banda Aceh (Indonesia), 13/01/2021.- An Indonesian farmer chases off birds from a rice crop using a stick at Lamteh Village in Aceh, Indonesia, 13 January 2021. More and more people in Indonesia have resorted to urban farming as the ongoing coronavirus pandemic forced them to stay home to abide by social distancing rules. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Banda Aceh (Indonesia), 13/01/2021.- An Indonesian farmer chases off birds from a rice crop using a stick and a plastic sheet at Lamteh Village in Aceh, Indonesia, 13 January 2021. More and more people in Indonesia have resorted to urban farming as the ongoing coronavirus pandemic forced them to stay home to abide by social distancing rules. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Banda Aceh (Indonesia), 13/01/2021.- An Indonesian farmer stands in a rice field at Lamteh Village in Aceh, Indonesia, 13 January 2021. More and more people in Indonesia have resorted to urban farming as the ongoing coronavirus pandemic forced them to stay home to abide by social distancing rules. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

-FOTODELDIA- ALCALA DE HENARES (CA. MADRID), 13/01/2021.- Aspecto que presenta el cementerio viejo de Alcalá de Henares que permanece cerrado al público debido a la cantidad de nieve acumulada tras el paso de la borrasca Filomena. EFE/Fernando Villar

Banda Aceh (Indonesia), 13/01/2021.- An Indonesian farmer stands in a rice field at Lamteh Village in Aceh, Indonesia, 13 January 2021. More and more people in Indonesia have resorted to urban farming as the ongoing coronavirus pandemic forced them to stay home to abide by social distancing rules. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

EA3554. NEPAL (NEPAL), 13/01/2021.- Policías nepaleses arrestan a activistas de la Unión Nacional de Estudiantes durante una protesta contra la disolución del Parlamento, este miércoles en Katmandú, Nepal. EFE/ Narendra Shrestha

-FOTODELDÍA- GRAFCAT6996. BARCELONA, 13/01/2021.- Una persona sin hogar duerme en el centro de Barcelona este miércoles. Un informe del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos (IERM) estima que entre 129.000 y 152.000 personas que viven en el área metropolitana de Barcelona pasaron en 2020 a estar en riesgo de pobreza por la epidemia de la COVID, que se añadirían a las 648.000 preexistentes, mientras que la renta anual neta media en los hogares metropolitanos se ha reducido entre un 7 y un 8 por ciento. EFE/Enric Fontcuberta

EA3743. GUWAHATI (INDIA), 13/01/2021.- Locales pescan con jaulas artesanales durante la celebración del festival 'Bhogali Bihu' en el lago Goroimari en Panbari, cerca de Guwahati, en la India. EFE/ Str

EA3776. BANGUI (REPÚBLICA CENTROAFRICANA), 13/01/2021.- Varias personas observan el cadáver de un guerrillero tras el ataque de unos 200 rebeldes contra la MINUSCA y las fuerzas de serguridad centroafricana en Bangui este miércoles. EFE/ Adrienne Surprenant ATENCIÓN CONTENIDO GRÁFICO

-FOTODELDÍA-Bangkok (Thailand), 13/01/2021.- Un porteador con una mascarilla protectora transporta mercancías en una gran cesta en un mercado de alimentos en Bangkok. Se espera que la economía de Tailandia, una de las economías más afectadas de Asia, crezca más lentamente que las predicciones anteriores Ola de la pandemia de coronavirus COVID-19 que continúa afectando tanto el gasto del consumidor local como la industria del turismo. EFE/EPA/DIEGO AZUBEL

-FOTODELDÍA- Kathmandu (Nepal), 13/01/2021.- Un policía de tráfico en medio de una calzada controla el tránsito de vehículos y peatones en una calle de Katmandú. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

-FOTODELDÍA- Bangkok (Thailand), 13/01/2021.- Un monje budista compra en un mercado de alimentos en Bangkok. Se espera que la economía de Tailandia, una de las economías más afectadas de Asia, crezca más lentamente que las predicciones anteriores Ola de la pandemia de coronavirus COVID-19 que continúa afectando tanto el gasto del consumidor local como la industria del turismo. EFE/EPA/DIEGO AZUBEL