Uma criança iemenita carrega as rações alimentares de sua família fornecidas pela Mona Relief Yemen em meio a uma enorme falta de financiamento de ajuda humanitária, em Sana'a, Iêmen. Segundo relatos, as agências de ajuda da ONU reduziram seus programas humanitários críticos no Iêmen desde meados de abril, por falta de fundos de doadores, o conflito prolongado no país árabe criou a pior crise humanitária do mundo, com 80% dos 29 milhões de habitantes do Iêmen dependentes de ajuda humanitária. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Os jogadores do Real Madrid e o técnico, Zinedine Zidane, comemoram a conquista do título español nesta quinta-feira. EFE/Rodrigo Jimenez

Membros das forças armadas do Taiwan participam do 36º exercício militar Han Kuang (Glória Chinesa) em Taichung (Taiwan), nesta quinta-feira. EFE/RITCHIE B. TONGO

O presidente do Taiwán, Tsai Ing-wen (c), participa, junto aos membros das forças armadas do país, do 36º exercício militar Han Kuang (Glória Chinesa) em Taichung (Taiwan), nesta quinta-feira. EFE/RITCHIE B. TONGO

Agentes funerários trabalham nesta quinta-feira na cidade de Navotas, nas Filipinas, que enfrenta um lockdown para tentar conter o aumento de casos de Covid-19. EFE/FRANCIS R. MALASIG

A polícia filipina usa tanques para patrulhar a cidade de Navotas, nesta quinta-feira, durante o lockdown. EFE/FRANCIS R. MALASIG

Quatro meses depois da primeira morte por Covid-19, Brasil está próximo de 2 milhões de casos. EFE/ Fernando Bizerra

Um menino toma um banho de mar, nesta quinta-feira, na cidade de Navotas, nas Filipinas, que está em lockdown para tentar conter o aumento de casos de Covid-19. EFE/FRANCIS R. MALASIG

Vista da sede do Al-Taqwa College, um centro educacional islâmico localizado em Truganina, Melbourne (Australia), onde foram reportados, segundo a mídia local, mais de 150 casos de Covid-19. EFE/JAMES ROSS

Vista do movimento em frente à estação Flinders Street, em Melbourne (Australia), durante o horário de pico na manhã desta quinta-feira, em meio a um lockdown. EFE/JAMES ROSS

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira sobre a Covid-19 em que anunciou um plano de 1,39 milhão de dólares para treinamentos e aperfeiçoamentos de profissionais durante a pandemia. EFE/LUKAS COCH

Uma mulher observa o avanço das chamas de um incêndio florestal em Alicante, na Espanha. Meios aéreos e terrestres trabalham para conter o incêndio. EFE/Pep Morell

Imagem de um coração de arbustos em um campo junto ao lago de Myczkowieckie, em Solina, Polônia. EFE /DAREK DELMANOWICZ

Crianças nepalesas praticam Taekwondo e técnicas auto-defesa em um parque de Katmandú com máscaras de proteção contra o coronavírus. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Indianos aguardam o teste COVID-19 na área de favelas de Jammu, Índia, nesta quinta-feira. O governo impôs restrições de bloqueio na maior parte da região de Srinagar, em Jammu e Caxemira para impedir a propagação. da doença de coronavírus. EFE/EPA/JAIPAL SINGH

Uma funcionária da saúde caminha entre uma instalação artística no "Betoribar" da cidade de Tolosa, na Espanha, que já realizou mais de 200 testes PCR diante da possibilidade de transmissão comunitária. EFE/Javier Etxezarreta

Um médico que veste uma roupa de proteção completa testa um homem para a doença COVID-19 no Hospital Puren de Pequim, em Pequim. EFE/EPA/WU HONG