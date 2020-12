-FOTODELDIA- Sydney (AUSTRALIA) 31/12/2020.- El puente del puerto de iluminado con un mensaje para prevenir el Covid-19 durante las celebraciones de Fin de Año en Sydney, Australia este jueves. EFE/ Dean Lewins PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

-FOTODELDIA- GRAF3776. SAN TELMO (MALLORCA), 31/12/2020.- La luna se pone detrás de la Isla Dragonera este jueves siendo la última Puesta de la luna del año 2020. EFE/ Cati Cladera

-FOTODELDÍA- EA4622. KARACHI, 31/12/2020.- Varias personas disfrutan de la última puesta de sol del año 2020, en Karachi, hoy 31 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

-FOTODELDÍA- EA4580. DUBAI, 31/12/2020.- Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, es iluminado durante las celebraciones del año nuevo 2021, en Dubai, Emiratos Árabes, hoy 31 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/ALI HAIDER

-FOTODELDÍA- EA4490. PESHAWAR, 31/12/2020.- Varias personas se calientan con el fuego durante una People warm themselves around a fire during a fría noche nublada en Peshawar, Pakistán, hoy 31 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/BILAWAL ARBAB

-FOTODELDÍA- EA4584. LAHTI, 31/12/2020.- Fotografía realizada con una exposición de 20 segundos que muestra a varias personas escribiendo '2021' en forma de corazón con bengalas, en Lahti, Finlandia, hoy 31 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/KIMMO BRANDT

-FOTODELDÍA- EA4471. YANGON, 31/12/2020.- Última puesta de sol del año en Yangon, Myanmar, hoy 31 de Deciembre de 2020. EFE/EPA/NYEIN CHAN NAING

-FOTODELDÍA- EA4676. MANILA, 31/12/2020.- Espectáculo de fuegos artificiales para dar la bienvenida al Nuevo Año 2021 en el Círculo Memorial de Quezón en Manila, Filipinas, 1 de Enero de 2021.EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

-FOTODELDÍA- EA4425. SYDNEY, 31/12/2020.- Los fuegos artificiales sobre el puerto de Sydney durante las celebraciones de Nochevieja en Sidney, Australia, 1 de enero de 2021. EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS/PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

-FOTODELDÍA- ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA). 31/12/2020.- ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA) (ESPAÑA), 29/11/2020.- Salvamento Marítimo trasadó este mediodía a Gran Canaria a los 35 ocupantes de una patera localizada a 90 millas nauticas al suroeste de la isla. En la misma viajaban un grupo de magrebíes conformado por 29 varones, entre los que podría haber menores, cinco mujeres y un bebé. EFE/Ángel Medina G.

-FOTODELDÍA- EA4210. RAALTE (HOLANDA), 31/12/2020.- Los residentes del municipio de Raalte en Holanda terminan el año con un disparo de carburo este jueves. El tiro con carburo no entra en el ámbito de los fuegos artificiales y, por tanto, no se salta la prohibición nacional de fuegos artificiales que se ha emitido entre las medidas de la corona holandesa para la celebración de las fiestas .EFE/ Vincent Jannink

-FOTODELDÍA- EA4653. CARNIKAVA, 31/12/2020.- Varias personas pasean por el bosque durante el último día del año en Carnikava, Letonia, hoy 31 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/TOMS KALNINS

-FOTODELDÍA- EA4625. BERLIN, 31/12/2020.- Un momento de los ensayos del programa de televisión "Bienvenido 2021" que se retransmitirá en directo hoy, 31 de Diciembre, víspera de Año Nuevo, en la televisión pública alemana ZDF, en Berlín, Alemania. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

-FOTODELDÍA- EA4537. KARACHI, 31/12/2020.- Un ciclista disfruta de la última puesta de sol del año 2020, en Karachi, hoy 31 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/REHAN KHAN

Paris (France), 31/12/2020.- People stand in a line next to a take out restaurant on the eve of new year in Paris, France, 31 December 2020. To curb the spread of the coronavirus Covid-19 pandemic, a national curfew between 8 p.m. and 6 a.m. has been in place since 15 December 2020. All street gatherings or celebrations for New Year's Eve were canceled. (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra

BRA01. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 20/06/20.- Una mujer toma el sol en una playa de la ciudad de Niterói, vecina de Río de Janeiro hoy, jueves 31 de diciembre de 2020. Brasil uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, encara 2021 rezagado en la carrera por la vacuna contra la covid-19 y con un recrudecimiento de la enfermedad en plena segunda ola del virus. EFE/Fabio Motta

Garmisch Partenkirchen (Germany), 31/12/2020.- Johann Andre Forfang of Norway is airborne during the qualification of the second stage of the 69th Four Hills Tournament in Garmisch-Partenkirchen, Germany, 31 December 2020. (Alemania, Noruega) EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

-FOTODELDÍA- GRAF3721. MADRID, 30/12/2020. Vista de la Puerta del Sol de Madrid hoy Miércoles, cerrada ante la prohibición de la tradicional celebración que se suceden todos los años en la víspera de las campanadas de Fin de Año. EFE/Emilio Naranjo

GRAF3887. MURCIA, 31/12/2020.- Tres jóvenes tocan la guitarra en la terraza de un bar de la Plaza de la Univeridad de Murcia mientras toman el aperitivo este jueves día de nochevieja. Tres personas fallecieron ayer en la Región de Murcia en una jornada con 504 contagios de Covid-19, 66 más que el día anterior y con una tasa de positividad del 12,02 %, según los datos facilitados por la consejería de Salud, que ha advertido de que los contagios "ya se han disparado" en la comunida. EFE/Marcial Guillén

Rome (Italy), 31/12/2020.- A homeless person stays in Gioletti street during the second wave of the Covid-19 Coronavirus pandemic in Rome, Italy, 31 December 2020. (Italia, Roma) EFE/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Rome (Italy), 31/12/2020.- Filippo Turati street deserted during the second wave of the Covid-19 Coronavirus pandemic in Rome, Italy, 31 December 2020. (Italia, Roma) EFE/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI

GRAF3885. MURCIA, 31/12/2020.- Cartel informativo en la terraza de un bar de la Plaza de la Univeridad de Murcia, este jueves día de nochevieja. Tres personas fallecieron ayer en la Región de Murcia en una jornada con 504 contagios de Covid-19, 66 más que el día anterior y con una tasa de positividad del 12,02 %, según los datos facilitados por la consejería de Salud, que ha advertido de que los contagios "ya se han disparado" en la comunida. EFE/Marcial Guillén

Lahore (Pakistan), 31/12/2020.- A view of the last sunset for the year 2020 on New Year's Eve, in Lahore, Pakistan, 31 December 2020. EFE/EPA/RAHAT DAR

BRA01. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 20/06/20.- Una mujer ofrece regalos a Lemanjá, como ritual de pasaje de año en una playa de la ciudad de Niterói, vecina de Río de Janeiro hoy, jueves 31 de diciembre de 2020. Brasil uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, encara 2021 rezagado en la carrera por la vacuna contra la covid-19 y con un recrudecimiento de la enfermedad en plena segunda ola del virus. EFE/Fabio Motta

BRA01. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 20/06/20.- Una pareja observa el mar junto a ofrendas para Lemanjá, como ritual de pasaje de año en una playa de la ciudad de Niterói, vecina de Río de Janeiro hoy, jueves 31 de diciembre de 2020. Brasil uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, encara 2021 rezagado en la carrera por la vacuna contra la covid-19 y con un recrudecimiento de la enfermedad en plena segunda ola del virus. EFE/Fabio Motta

-FOTODELDÍA- EA4244. GARMISCH PARTENKIRCHEN (ALEMANIA), 31/12/2020.- El estonio Artti Aigro, durante su participación en la ronda de entrenamiento de la segunda manga de la 69 edición del torneo cuatro trampolines de saltos de esquí en la estación de Garmisch-Partenkirchen, Alemania, este jueves. EFE/ Philipp Guelland

-FOTODELDIA- Roma (ITALIA) 31/12/2020.- Tres sanitarios del hospital de Santo Spirito se abrazan tras ser vacunados y para celebrar el Fin de Año este jueves en Roma, Italia. EFE/ Luciano Del Castillo

-FOTODELDÍA- EA4251. SEÚL (COREA DEL SUR), 31/12/2020.- Unos jóvenes saltan delante de un árbol de Navidad para celebrar la Nochevieja en Namsan, Corea del Sur, este jueves. EFE/ Jeon Heon-kyun

-FOTODELDIA- GRAFCVA758. VALENCIA, 31/12/2020.- Una pareja ha decidido adelantar la Nochevieja, ante las restricciones impuestas por la pandemia, y se han tomado las uvas al sonar las doce del mediodía en el reloj del Ayuntamiento de Valencia. EFE/Manuel Bruque

-FOTODELDÍA- EA4273. AMRITSAR (INDIA), 31/12/2020.- Unas jóvenes indias muestran sus manos pintadas con los colores de la bandera de su país y desean feliz año nuevo a través de mensajes en sus manos y rostro durante las celebraciones de Nochevieja en Amritsar, en La India, este jueves. EFE/ Raminder Pal Singh