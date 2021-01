MADRID, 07/01/2021.- Vista de Madrid desde el cerro del Tío Pío. La Comunidad de Madrid ha comenzado a cubrirse de blanco desde la mañana de este jueves, una nevada que llegará a su momento álgido el sábado, cuando se esperan 20 centímetros de nieve, por lo que las autoridades ya han activado sus planes de emergencias para evitar posibles incidencias.-EFE/Víctor Lerena

BRA50. SAO PAULO (BRASIL), 07/01/2021.- Fotografía de un ramo de flores junto a las tumbas hoy, en el cementerio de Vila Formosa, en Sao Paulo (Brasil). Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, roza las 200.000 víctimas por covid-19 en medio de la aceleración del virus en el país, mientras el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro sigue aún sin definir la fecha del inicio del proceso de inmunización. EFE/ Sebastião Moreira

-FOTODELDIA- Pekín (China), 07/01/2021.- Un entusiasta chino de la natación de invierno se sumerge en un río este martes, un frío día de invierno en Pekín. EFE/WU HONG

Washington (United States), 07/01/2021.- A man looks at the US Capitol at sunrise in Washington, DC, USA, 07 January 2021. Members of Congress certified the 2020 Electoral College early this morning following more than six hours of suspension as a result of supporters of US President Donald J. Trump storming into the US Capitol following a rally with the President on the National Mall. (Estados Unidos) EFE/EPA/JUSTIN LANE

Berlin (Germany), 07/01/2021.- German Chancellor Angela Merkel (on screen) speaks prior to the digital winter retreat of the CSU state group in the German Bundestag, Berlin, Germany, 07 January 2021. Merkel makes a statement on the events in Washington with Trump supporters storming the Capitol. (Alemania) EFE/EPA/KAY NIETFELD / POOL

Tehran (Iran (islamic Republic Of)), 07/01/2021.- A handout photo made available by Iran's Presidential Office shows Iranian President Hassan Rouhani speaking during a meeting in Tehran, Iran, 07 January 2021. According to media reports, President Rouhani commented on the storming of the US Capitol in Washington DC, USA saying that chaos set free by US President Donald J. Trump's supporters proved the failure of Western democracy. HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Rome (Italy), 07/01/2021.- A view of a mural depicting outgoing US President Donald J. Trump by an unidentified street artist aka Harry Greb in Trastevere neighborhood in Rome, Italy, 07 January 2021. (Italia, Estados Unidos, Roma) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Rome (Italy), 07/01/2021.- A view of a banner reading 'Donald Trump! You are a shame of democracy' at Ponte Sisto in Trastevere neighborhood in Rome, Italy, 07 January 2021. (Italia, Estados Unidos, Roma) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

MADRID, 07/01/2021.- Niños juegan entre la nieve en el cerro del Tío Pío hoy en Madrid. La Comunidad de Madrid ha comenzado a cubrirse de blanco desde la mañana de este jueves, una nevada que llegará a su momento álgido el sábado, cuando se esperan 20 centímetros de nieve, por lo que las autoridades ya han activado sus planes de emergencias para evitar posibles incidencias.-EFE/Víctor Lerena

-FOTODELDIA- EA4503. AMRITSAR, 07/01/2021.- Un pollo se asoma a su jaula en una granja de pollos en Chabba, cerca de Amritsar en la India, este jueves. La India notificó la presencia en el país de casos de gripe aviar, una enfermedad viral contagiosa que se propaga entre las aves y otros animales. EFE/ Raminder Pal Singh

-FOTODELDIA- EA4514. TURÍN, 07/01/2021.- Estudiantes protestan en contra de la educación a distancia ante la sede del gobierno regional de Piamonte en Turín, Italia, este jueves, en medio de una nueva ola de casos de coronavirus. EFE/ Alessandro Di Marco

-FOTODELDÍA- Bremen (Alemania), 07/01/2021.- Dos pequeños muñecos de nieve en el muro de un jardín en Bremen, en el norte de Alemania, el 7 de enero de 2021. Con temperaturas superiores a cero grados Celsius, la primera nevada en la llanura del norte de Alemania no durará mucho tiempo. EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

-FOTODELDÍA- Lodz (Polonia), 07/01/2021.- Parque cubierto de nieve después de las fuertes nevadas nocturnas, en Lodz, Polonia central, 07 de enero de 2021. EFE/EPA/Grzegorz Michalowski POLAND OUT

-FOTODELDIA- Berlín (Alemania), 07/01/2021.- Un bisonte se come un árbol de Navidad en su recinto del Zoológico Tierpark, en Berlín, Alemania, 07 de enero de 2021. El zoológico utiliza los árboles de Navidad sobrantes para alimentar a los animales después de Navidad. EFE /FILIP SINGER

-FOTODELDIA- GRAFCAV2011. PAMPLONA, 07/01/2021.- Un pato intenta coger un miga de pan que le han lanzado sobre la placa de hielo que cubre el lago del parque de Yamaguchi formada por las temperaturas bajo cero que durante varios días sufre la comunidad foral. La bolsa de aire frío que avanza desde el sur de la península Ibérica afectará a Navarra durante este sábado, cuando podría caer una importante nevada que ha llevado al Gobierno foral a activar los protocolos y a pedir a la población que en esa jornada evite "movimientos innecesarios" e incluso adelante las compras. EFE/ Jesús Diges