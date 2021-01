Beijing (China), 14/01/2021.- A woman and a child outside a market in Beijing, China, 14 January 2021. China on 14 January reported its first death from Covid-19 death in eight months, while an international expert team from the World Health Organization (WHO) is scheduled to arrive at China's Wuhan on the same day to conduct joint scientific research with Chinese scientists to investigate Covid-19. EFE/EPA/WU HONG

-FOTODELDIA- Yakarta (Indonesia), 12/01/2021.- Miembros de la Cruz Roja desinfectan las bolsas que contienen los restos mortales de los cuerpos recuperados del accidente del vuelo Sriwijaya Air flight SJ182 en el puerto de Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia este jueves . Las autoridades indonesias continúan la búsqueda de restos de las víctimas y de las cajas negras del avión de la aerolínea Sriwajaya siniestrado el pasado sábado en el mar con 62 personas a bordo. EFE/ Mast Irham

-FOTODELDIA- MADRID, 14/01/2021.- Un gorrión se posa en una fuente cubierta de hielo este jueves en Madrid. Cinco días después de la llegada de Filomena, el centro de la península sigue tratando de recuperar la normalidad y restablecer los servicios fundamentales, mientras Madrid ya ha confirmado que pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica tras cuantificar en 1.398 millones de euros los daños del temporal. . EFE/Chema Moya

-FOTODELDÍA- EA4927. DHAKA, 14/01/2021.- Un hombre echa fuego durante la celebración de "Poush Sankranti" en Dhaka, Bangladesh, hoy 14 de enero de 2021. EFE/EPA/MONIRUL ALAM

Banda Aceh (Indonesia), 14/01/2021.- Aceh Police and the Aceh Natural Resources Conservation Agency show an embalmed rare leopard confiscated from its owner in Banda Aceh, Indonesia, 14 January 2021. Owning and turning protected animals into pets is a violation of conservation law as Indonesia's government continues fighting against the illegal wild animal trade on the black market. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Banda Aceh (Indonesia), 14/01/2021.- A parrot confiscated from its owner in Banda Aceh, Indonesia, 14 January 2021. Owning and turning protected animals into pets is a violation of conservation law as Indonesia's government continues fighting against the illegal wild animal trade on the black market. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Banda Aceh (Indonesia), 14/01/2021.- A parrot (R) confiscated from its owner in Banda Aceh, Indonesia, 14 January 2021. Owning and turning protected animals into pets is a violation of conservation law as Indonesia's government continues fighting against the illegal wild animal trade on the black market. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

-FOTODELDÍA- EA3813. WASHINGTON DC (EEUU), 14/01/2021.- Efectivos de la Guardia Nacional estadounidense duermen en el interior del Capitolio en Washington DC, EEUU, este jueves. La Cámara de Representantes de EEUU inició ayer miércoles su sesión en la que prevé votar por el nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump tras el violento asalto al Capitolio del pasado miércoles de una turba de sus seguidores, en el que murieron cinco personas. Los demócratas, con mayoría en la Cámara Baja, buscan acusar al mandatario del cargo de "incitación a la insurrección". EFE/ SAMUEL CORUM

-FOTODELDÍA- GRAFCAT7077. BARCELONA, 14/01/2021.- Una persona en patinete por una calle del centro de Barcelona este jueves, cuando el Govern ha prorrogado durante una semana más, hasta el 24 de enero, las actuales restricciones para atajar los contagios de coronavirus, entre ellas el confinamiento municipal diario, así como el cierre de centros comerciales y gimnasios. EFE/Alejandro García

FOTODELDÍA. KRASNOILSK (UCRANIA), 14/01/2021.- Varias personas con atuendos de heno y junco durante las celebraciones de la festividad invernal "Matanka", este jueves en la población de Krasnoilsk, en el oeste de Ucrania. "Malanka", conocida también como las celebraciones del año viejo, es uno de los festivales más populares del occidente ucraniano, y tienen lugar anualmente entre el 13 y el 14 de enero, que se corresponde con el primer día del año según el viejo calendario juliano. En estas celebraciones, los lugareños portan máscaras tradicionales y trajes carnavalescos y se mueven de casa en casa cantando canciones, deseando buena suerte o realizando sencillas actuaciones teatrales. EFE/MARKIIAN LYSEIKO

FOTODELDÍA. BANGALORE (INDIA), 14/01/2020.- Un hombre conduce a una vaca entre el fuego dentro de las celebraciones del festival Pongal, este jueves en la ciudad india de Bangalore. Vacas y toros son pintados con colores brllantes durante el festival hindú de acción de gracias, que se celebra tras la época de la cosecha. EFE/JAGADEESH NV