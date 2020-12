-FOTODELDÍA- EA1157. MILAN, 28/12/2020.- Vista aéresa de la ciudad de Milán tras la nieve caída hoy 28 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/ANDREA FASANI

-FOTODELDIA- Venecia (Italia) 28/12/2020.- Las olas golpean un vaporetto que cruza los canales de Venecia, Italia este lunes que vive un temporal de fuertes lluvias, viento e incluso nieve. EFE/Andrea Merola

Cologne (Germany), 28/12/2020.- PSG's Nedim Remili (C) in action against Barcelona's Ludovic Fabregas (L) and Barcelona's Blaz Janc (R) during the 2020 EHF FINAL4 Handball Champions League semi final match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain in Cologne, Germany, 28 December 2020. (Balonmano, Liga de Campeones, Alemania, Colonia) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Cologne (Germany), 28/12/2020.- PSG's Nedim Remili (C) in action against Barcelona's Thiagus Petrus (L) and Barcelona's Luis Frade (R) during the 2020 EHF FINAL4 Handball Champions League semi final match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain in Cologne, Germany, 28 December 2020. (Balonmano, Liga de Campeones, Alemania, Colonia) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Cologne (Germany), 28/12/2020.- PSG's Luka Karabatic (top) in action against Barcelona's Ludovic Fabregas (bottom) during the 2020 EHF FINAL4 Handball Champions League semi final match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain in Cologne, Germany, 28 December 2020. (Balonmano, Liga de Campeones, Alemania, Colonia) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

-FOTODELDIA- GRAF2693. LA CORUÑA, 28/12/2020.- Las olas rompen con fuerza contra las rocas de la costa de la ciudad de La Coruña, este lunes en el que la borrasca Bella sigue aportando inestabilidad, con todo el litoral gallego en alerta. EFE/ Cabalar

-FOTODELDIA- VARSOVIA (POLONIA) 28/12/2020.- Dos sanitarias muestran el lugar donde les ha sido inoculada la vacuna contra el Covid-19 en el Hospital Clínico del Ministerio de Interior en Varsovia, Polonia este lunes. EFE/ Leszek Szymanski PROHIBIDO SU USO EN POLONIA

-FOTODELDÍA- GRAF2723. SAN JUAN DE NIEVA (AVILES), 28/12/2020.- Grandes olas chocan contra un faro de entrada al puerto de Avilés, en San Juan de Nieva. La borrasca "Bella", que ha puesto en alerta este lunes a media España, seguirá ejerciendo su influencia hasta el próximo miércoles con viento, frío y lluvia, sobre todo en el extremo norte peninsular y montañas del interior, y dejará una bajada brusca de temperaturas a partir del día de Fin de Año. EFE/ Alberto Morante

-FOTODELDIA- Ventspils (LETONIA), 28/12/2020.- Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por Pfizer-BioNTech en Ventspils, Letonia este lunes. EFE/ Toms Kalnins

-FOTODELDIA- EA1304. MELBOURNE (AUSTRALIA), 28/12/2020.- El australiano Mitchell Starc lanza la bola durante la tercera jornada del amistoso ente Australia y la India clebrado en el Melbourne Cricket Ground en MElbourne, Australia, este lunes. EFE/ Scott Barbour USO PERMITIDO DE LA IMAGEN ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS? PROHIBIDO SU USO COMERCIAL? PROHIBIDO SU USO EN LIBROS SIN UN CONSENTIMIENTO ESCRITO PREVIO DE AAP/SÓLO USO EDITORIAL

-FOTODELDÍA- EA1914. OBERSTDORF, 28/12/2020.- El noruego Halvor Egner Granerud durante el entrenamiento llevado a cabo en la primera etapa del torneo de salto de esquí de las cuatro Colinas, en Oberstdorf, Alemania, hoy 28 de Diciembre de 2020. EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

-FOTODELDÍA- PUERTO DE ANDRATX (MALLORCA), 28/12/2020.- La Avenida de Gabriel Roca y Garcías del Puerto de Andratx permanece cerrada al tráfico, este lunes, debido a la borrasca "Bella", que está azotando las Baleares desde este domingo. Más de media España continúa este lunes en alerta por la borrasca "Bella", que dejará fuertes rachas de vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora, intensas precipitaciones en el extremo norte peninsular y olas de 10 metros de altura en el litoral cantábrico, donde se ha activado el aviso rojo. EFE/ Cati Cladera

Moscow (Russian Federation), 28/12/2020.- Russian people walks on Red Square during pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus in Moscow, Russia, 28 December 2020. According to official information, in the past 24 hours Russia registered 27787 new cases caused by the SARS-CoV-2 coronavirus infection. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

-FOTODELDÍA- CORUÑA, 28/12/2020.- Trabajadores de Alu Ibérica, la antigua Alcoa en A Coruña, se han concentrado este lunes a las puertas de la factoría, donde mantienen la huelga indefinida coincidiendo con la reunión que ha mantenido el comité de empresa con el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde. EFE/ Cabalar

-FOTODELDÍA- GRAFAND5071. SEVILLA, 28/12/2020.- Un hombre consulta su móvil sentado en un banco de la Plaza Nueva en Sevilla rodeado por las hojas caídas estas últimas horas a causa de las fuertes rachas de viento, aunque con una notable subida de las temperaturas mínimas, hasta alcanzar una máxima de 15 grados centígrados. EFE/Julio Muñoz

-FOTODELDIA- Bangkok (Tailandia), 28/12/2020.- Un hombre reza ante una estatua de Ganesh dentro de una marca en el suelo que obliga guardar distanciamiento este lunes en Bangkok, Tailandia aborda un brote cuyo origen se rastreó hasta un mercado mayorista de camarones en la provincia de Samut Sakhon, desde donde las infecciones llegaron a 43 provincias. El Gobierno ha prohibido las celebraciones públicas de Año Nuevo y las reuniones multitudinarias para ayudar a contener la propagación de la pandemia. EFE/DIEGO AZUBEL

-FOTODELDÍA- GRAF2541. MADRID, 28/12/2020.- El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (d), visita el tradicional mercado de belenes, adornos y objetos navideños de la Plaza Mayor de la capital, y establecimientos hosteleros de la zona. EFE/Fernando Alvarado

-FOTODELDÍA- ALCALÁ DE HENARES, 28/12/2020.- Residentes y trabajadores de la Residencia Domusvi de Alcalá de Henares reciben la primera dosis de la vacuna contra el Covid19. EFE/Fernando Villar

-FOTODELDÍA- GRAFCVA711. MONFORTE DEL CID (ALICANTE), 28/12/2020.- Una operaria trabaja en las labores de selección y empaquetado de uvas de la D.O. Uva de Mesa del Vinalopó destinada a las campanadas de Fin de Año. EFE/Morell

Moscow (Russian Federation), 28/12/2020.- Russian people on a street decorated for the upcoming Christmas and New Year's celebrations during the pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus Moscow, Russia, 28 December 2020. Russians are preparing to celebrate New Year's Eve on 31 December and Christmas which is observed on 07 January, according to the Russian Orthodox Julian calendar 13 days after Christmas on 25 December on the Gregorian calendar. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscow (Russian Federation), 28/12/2020.- General view of Maroseyka street in Moscow, Russia, 28 December 2020. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscow (Russian Federation), 28/12/2020.- Russian people wearing protective face masks walks during pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus in Moscow, Russia, 28 December 2020. According to official information, in the past 24 hours Russia registered 27787 new cases caused by the SARS-CoV-2 coronavirus infection. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscow (Russian Federation), 28/12/2020.- Russian people wearing a protective face masks walk on a street decorated for the upcoming Christmas and New Year's celebrations during the pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus Moscow, Russia, 28 December 2020. Russians are preparing to celebrate New Year's Eve on 31 December and Christmas which is observed on 07 January, according to the Russian Orthodox Julian calendar 13 days after Christmas on 25 December on the Gregorian calendar. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscow (Russian Federation), 28/12/2020.- Russian people wearing protective face masks walk during pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus in Moscow, Russia, 28 December 2020. According to official information, in the past 24 hours Russia registered 27787 new cases caused by the SARS-CoV-2 coronavirus infection. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Podolsk (Russian Federation), 28/12/2020.- A man walks on a street decorated for the upcoming Christmas and New Year's celebrations during the pandemic of SARS-CoV-2 coronavirus at a residential area in Podolsk, outside Moscow, Russia, 28 December 2020. Russians are preparing to celebrate New Year's Eve on 31 December and Christmas which is observed on 07 January, according to the Russian Orthodox Julian calendar 13 days after Christmas on 25 December on the Gregorian calender. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV