MEX3219. GUANAJUATO (MÉXICO), 11/01/2021.- Fuerzas federales custodian hoy el sitio donde al menos nueve personas resultaron muertas, entre ellas un policía estatal, debido a un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad pública en el municipio de Villagrán, en el estado mexicano de Guanajuato (México). El choque se dio durante la madrugada de este lunes y el saldo preliminar es de ocho presuntos delincuentes abatidos, según informó el gobernador del céntrico estado, Diego Sinhue Rodríguez. EFE/STR

Washington (United States), 11/01/2021.- Flowers are placed in the new security fencing on the West Front of the US Capitol in Washington, DC, USA, 11 January 2021. Speaker of the House Nancy Pelosi plans to introduce articles of impeachment against US President Donald J. Trump for incitement of insurrection following the attack on the Capitol last week as lawmakers worked to certify Joe Biden as the next President of the United States. (Atentado, Estados Unidos) EFE/EPA/SHAWN THEW

Phnom Penh (Cambodia), 11/01/2021.- Cambodian garment workers travel to home by a motor cart at a street in Phnom Penh, Cambodia, 11 January 2021. According to local media reports, bilateral trade between Cambodia and Japan in the first 10 months of 2020 was worth 1,748.4 million US dollars, down 8.06 percent from 1,901.8 million US dollars in the first 10 months of 2019 due to the spread of Covid-19. (Camboya, Japón) EFE/EPA/KITH SEREY

Brisbane (Australia), 11/01/2021.- A woman wearing a face mask rides a bicycle through the central business district (CBD) of Brisbane, Queensland, Australia, 11 January 2021. Queensland has recorded no new coronavirus disease (COVID-19) cases as Greater Brisbane enters the third and last day of a snap lockdown. EFE/EPA/ALBERT PEREZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Washington (United States), 11/01/2021.- Flowers and signs are placed at a memorial for murdered US Capitol Police officer Brian Sicknick on the West Front of the US Capitol in Washington, DC, USA, 11 January 2021. USCP officer Sicknick, 42, passed away due to injuries sustained while on-duty during the pro-Trump siege of the US Capitol. He was responding to the riots on 06 January 2021 at the Capitol and was 'injured while physically engaging with protesters', the USPC said in a statement. His death will be investigated by the Metropolitan Police Department's Homicide Branch, the USCP, and the FBI. (Protestas, Disturbios, Estados Unidos) EFE/EPA/SHAWN THEW

Berlin (Germany), 11/01/2021.- A man walks in the falling snow along the East Side Gallery in Berlin, Germany, 11 January 2021. Harder coronavirus lockdown restrictions, including restriction of travel for residents in Covid-19 hotspots to a 15 km radius, came into force nationwide in Germany to battle against a second coronavirus wave. (Alemania) EFE/EPA/HAYOUNG JEON

-FOTODELDIA- MADRID, 11/01/2021.- Varios aviones de la aerolínea Iberia Express aparcados junto a las pasarelas de acceso de viajeros en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas este lunes en Madrid. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que antes de plantearse una posible declaración de Madrid como zona especialmente afectada por el temporal se deberán evaluar los daños producidos, las causas y el alcance de los efectos del temporal Filomena. Ábalos ha apuntado que a las 7:00 de esta mañana el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha registrado 14 salidas y 6 llegadas gracias a dos pistas libres en la T4 y la Satélite. EFE/Fernando Villar

-FOTODELDIA- Roma (Italia), 11/01/2021.- Alumnos del instituto Cavour participan en una sentada para protestar contra el aplazamiento en la reapertura de los colegios por la alerta sanitaria causada por el coronavirus este lunes en Roma (Italia). EFE/ANGELO CARCONI

-FOTODELDÍA- GRAF8996 MADRID, 11/01/2021.- Vista del Campus de Medicina de la Universidad Complutense sin alumnos y totalmente cubierta de nieve este lunes. La Comunidad de Madrid se abre paso poco a poco tras el paso del temporal Filomena con la mayor parte de las calles y carreteras aún blancas y con hielo, sin autobuses, sin clases y con las recomendaciones de teletrabajar y de que los ciudadanos no salgan de casa. EFE/Ballesteros

-FOTODELDÍA- Shah Alammys (Malasia), 11/01/2021.- El personal médico realiza una PCR a un hombre para la prueba de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la clínica Ajwa en Shah Alam, en las afueras de Kuala Lumpur, Malasia, el 11 de enero de 2021. EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

-FOTODELDIA- TOLEDO, 11/01/2021.- La Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Brigada Paracaidista (BRIPAC) del Ejército de Tierra están desplegados desde esta noche en Toledo para efectuar trabajos de limpieza y conexión de vías y, sobre todo, para garantizar el servicio del AVE Madrid-Toledo y la movilidad en el Casco Histórico. EFE/ Ángeles Visdómine