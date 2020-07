O tenista austríaco Dominic Thiem durante uma partida contra o italiano Jannik Sinner pela semi-final do torneio bett1ACES, em Berlim, nesta terça-feira. EFE/OMER MESSINGER

Uma flor de lótus no lago Shinobazu, em Tóquio, nesta terça-feira. EFE/FRANCK ROBICHON

Flores de lótus no lago Shinobazu, em Tóquio, nesta terça-feira. EFE/FRANCK ROBICHON

Uma mulher fotografa flores de lótus no lago Shinobazu, em Tóquio, nesta terça-feira. EFE/FRANCK ROBICHON

Uma gota de chuva em uma folha da flor de lótus no lago Shinobazu, em Tóquio, nesta terça-feira. EFE/FRANCK ROBICHON

Visitantes deixam a Disneylândia de Hong Kong após aproveitar o dia no parque nesta terça-feira. EFE/JEROME FAVRE

Passageiros à bordo do trem com destino à Disneylândia de Hong Kong nesta terça-feira. EFE/JEROME FAVRE

Visitantes desembarcam do trem que leva à Disneylândia Hong Kong nesta terça-feira. EFE/JEROME FAVRE

A Força Aérea francesa tinge os céus de Paris com as cores da bandeira do país para celebrar a queda da Bastilha, que deu início à Revolução Francesa, nesta terça-feira. EFE/IAN LANGSDON