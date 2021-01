Dubai (United Arab Emirates), 05/01/2021.- A 300 drones illuminate the sky of the Bluewaters Island showing different shapes on occasion of the Dubai Shopping Festival 2021 in Dubai, United Arab Emirates, 05 January 2021. Dubai has celebrated the 26th edition of the Dubai Shopping Festival (DSF) which is running until 30 January 2021. (Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/ALI HAIDER

GRAF5543. MADRID, 05/01/2021.- La bailarina española Lucía Lacarra (d) y el bailarín canadiense Matthew Golding (i) durante el pase gráfico de la obra Fordlandia, en la que bailan a Jóhann Jóhansson combinando danza, cine y música, este martes en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

-FOTODELDÍA- MOSCÚ (RUSIA), 05/01/2021.- Niños montan en trineo y disfrutan de la nieve este martes en Moscú, Rusia. EFE/Maxim Shipenkov

-FOTODELDÍA- BERLÍN (ALEMANIA), 05/01/2020.- Vista de una calle vacía en el distrito de Charlottenburg, este martes en Berlín, Alemania. Alemania acordó este martes prolongar hasta el 31 de enero las restricciones (incluido el cierre de colegios y comercios no esenciales) y endurecer algunas de ellas, como la de las reuniones privadas, que a partir de ahora sólo podrán incluir a una persona que no viva en el domicilio. EFE/EPA/FILIP SINGER

-FOTODELDÍA- Bischofshofen (Austria), 05/01/2021.- El polaco Kamil Stoch efectúa uno de sus saltos durante la ronda de clasificación de la sexagésima novena edición del Cuatro Trampolines que se disputa en Bischofshofen, Austria, 05 January 2021. EFE/Grzegorz Momot

-FOTODELDÍA- EA2842. ROMA (ITALIA), 05/01/2021.- Un hombre camina por la desértica plaza Navona, este martes en Roma (Italia). Las empresas de restauración y de hostelería de Italia perdieron 37.700 millones de euros (unos 46.253,15 millones de dólares al cambio actual) en 2020 por la crisis del coronavirus, el equivalente al 40 % de su facturación anual, informó hoy la patronal que representa al sector. EFE/ Ettore Ferrari

FOTODELDÍA. WASHINGTON, 05/01/2021.- Seguidores del presidente saliente estadounidense Donald Trump durante unas protestas en contra los resultados de las últimas elecciones ganadas por Joe Biden, este martes en Washington. Numerosos grupos de simpatizantes de Trump han anunciado movilizaciones por todo el país. EFE/JIM LO SCALZO

-FOTODELDÍA- EA2022. GLASGOW (REINO UNIDO), 05/01/2021.- Vista de la calle Buchanan, prácticamente desierta este martes en Glasgow, Escocia (Reino Unido). El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, anunció hoy una partida valorada en 594 millones de libras (647 millones de euros) para que los ayuntamientos locales y las administraciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte puedan apoyar a aquellos negocios que no quedan cubiertos por el nuevo paquete. EFE/ Robert Perry

-FOTODELDIA- SEVILLA. 05/01/2021.- Los Reyes Magos han surcado los cielos de Sevilla en un globo aerostático para anunciar su llegada a la ciudad, en un año en el que debido a la pandemia de coronavirus no habrá las tradicionales cabalgatas, pero no ha impedido que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a las ciudades andaluzas de diferente manera. EFE/ Raúl Caro.

-FOTODELDIA- GRAF5241. A CORUÑA, 05/01/2021.- Las playas de A Coruña y buena parte de las de Ferrol están cerradas por la presencia en agua y arena de las temidas carabelas portuguesas. No es frecuente verlas en Galicia, pero han llegado a la costa arrastradas por los temporales. Sus dolorosas picaduras pueden tener consecuencias muy graves. En la imagen, un ejemplar de este organismo, también llamado falsa medusa, en la playa de Ber, del concello coruñés de Pontedeume. EFE/ Cabalar

-FOTODELDIA- GRAF5351. CÓRDOBA, 05/01/2021.-Los Reyes Magos han surcado los cielos de Córdoba en tres globos aerostáticos para anunciar su llegada a la ciudad, en un año en el que debido a la pandemia de coronavirus no habrá las tradicionales cabalgatas, pero no ha impedido que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a las ciudades andaluzas. EFE/ Rafa Alcaide

-FOTODELDÍA- Srinagar (India), 05/01/2021.- Dos personas caminan sobre una superficie completamente nevada en Srinagar, capital de verano de la Cachemira india, hoy 5 de enero de 2021. Cachemira sigue bajo intensas nevadas en todas las áreas por tercer día consecutivo. EFE/EPA/FAROOQ KHAN

London (United Kingdom), 05/01/2021.- Medical professionals transfer a patient from ambulance to the Royal London Hospital in London, Britain 05 January 2021. Britain's Prime Minister Boris Johnson announced a new national lockdown across England beginning midnight on 05 January 2021. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

-FOTODELDIA- Bangkok (Thailand), 05/01/2021.- Viajeros con trajes de protección contra productos peligrosos empujan un carrito con su equipaje este martes en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi en Bangkok. El gobierno tailandés ha ordenado el cierre parcial de empresas a nivel nacional en 28 provincias de las 'zonas rojas', incluida Bangkok, como parte de medidas más estrictas para frenar la nueva ola de la pandemia. EFE/DIEGO AZUBEL

-FOTODELDIA- ÁVILA, 05/01/2021.- Un estanque de un parque de Ávila congelado por las bajas temperaturas registradas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, de hasta 6,5 grados bajo cero. EFE/ Raúl Sanchidrián

-FOTODELDÍA-Peshawar (Pakistan), 05/01/2021.- Un proveedor paquistaní prepara cacahuetes para la venta en un mercado de frutos secos en Peshawar, Pakistán, el 5 de enero de 2021. Después de una buena temporada de lluvias, las ventas de frutos secos prosperan en el país. Turistas de todo Pakistán vienen a Peshawar para comprar frutos secos junto con otros artículos debido a las diferencias de precios entre las diferentes zonas del país. EFE/EPA/BILAWAL ARBAB

-FOTODELDÍA-Peshawar (Pakistan), 05/01/2021.- Un proveedor paquistaní prepara nueces tostadas para la venta en un mercado de nueces en Peshawar, Pakistán, el 5 de enero de 2021. Después de una buena temporada de lluvias, las ventas de frutos secos prosperan en el país. Turistas de todo Pakistán vienen a Peshawar para comprar frutos secos junto con otros artículos debido a las diferencias de precios entre las diferentes zonas del país. EFE/EPA/BILAWAL ARBAB

-FOTODELDIA- Dalton (United States), 04/01/2021.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, gesticula tras participar en un mitin a favor de los dos candidatos republicanos al Senado en Georgia Kelly Loeffler y David Perdue. Tanto Trump como el presidente electo del país, Joe Biden, viajaron a Georgia para hacer campaña a favor de los candidatos de sus respectivos partidos que este martes se juegan el cargo en unas elecciones que decidirán quién controla el Senado durante los próximos dos años. EFE/ERIK S. LESSER

Dubai (United Arab Emirates), 05/01/2021.- A 300 drones illuminate the sky of the Bluewaters Island showing different shapes on occasion of the Dubai Shopping Festival 2021 in Dubai, United Arab Emirates, 05 January 2021. Dubai has celebrated the 26th edition of the Dubai Shopping Festival (DSF) which is running until 30 January 2021. (Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/ALI HAIDER

Washington (United States), 05/01/2021.- Supporters of US President Donald J. Trump and his baseless claims of voter fraud gather for a rally in Freedom Plaza to protest Congress's upcoming certification of Joe Biden as the next president in Washington, DC, USA, 05 January 2021. Various groups of Trump supporters announced rallies on 06 January 2021 as Congress meets to certify the results of the 2020 US Presidential election. (Protestas, Estados Unidos, Basilea) EFE/EPA/JIM LO SCALZO

GRAF4951. MADRID, 04/01/2021.- Viandantes pasean por la calle Preciados en Madrid, este lunes. Las restricciones y el parón económico originados por la pandemia de coronavirus pueden hacer que las de enero de 2021 sean las peores rebajas de la historia, superando incluso la campaña de 2013, cuando las ventas se redujeron un 25 %, según datos de la Confederación Española del Comercio (CEC). EFE/ Mariscal

