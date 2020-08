Um macaco atravessa uma rua em Catmandu, capital do Nepal, nesta quarta-feira, durante o confinamento imposto pelo Governo para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19. EFE/Narendra Shrestha

Vista da praia de Haeundae, em Busan, na Coreia do Sul, nesta quarta-feira, durante a passagem do tufão Typhoon Bavi , que se movimenta pela costa oeste da península coreana. EFE/YONHAP SOUTH

Uma criança usa luvas para tocar uma parte da instalação de arte permanente 'Resonating Life in the Acorn Forest' nesta quarta-feira, em permanent Tokorozawa, perto de Tóquio, no Japão. EFE/FRANCK ROBICHON

Doze tartarugas marinhas resgatadas pela Fundación CRAM foram devolvidas à natureza nesta quarta-feira, em Castelldefels, Barcelona (Espanha). EFE/Quique García

Um grafitti inspirado pela pandemia chama a atenção em uma rua em Melbourne, na Austrália. EFE/James Ross

Um girasol cultivado pela prefeitura de Helsinki, na Finlândia, para que a população da cidade possa colher flores livremente. EFE/Kimmo Brandt

Vista aérea de um campo de girassóis cultivado pela prefeitura de Helsinki, na Finlândia, para que a população da cidade possa colher flores libremente. EFE/Kimmo Brandt

Uma familia afegã lamenta a perda da maioria de seus bens nesta quarta-feira, após a grande enchente que atingiu a cidade de Charikar, na provincia de Parwan. EFE/JAWAD JALALI

Um afegão tenta resgatar alguns de seus pertences nesta quarta-feira, após uma grande enchente na cidade de Charikar, na província de Parwan, no Afeganistão. EFE/JAWAD JALALI

O corpo de uma criança que morreu na grande enchente que atingiu a cidade de Charikar, no Afeganistão, é resgatado nesta quarta-feira. EFE/JAWAD JALALI

Tradicionais bonecos gigantes conhecidos como ondel-ondel, amuletos contra o azar, são expostos no bairro de Kampung Ondel-ondel, em Jakarta, na Indonésia. EFE/MAST IRHAM

Uma tempestade chega à cidade de Przemysl, no sudeste da Polônia, nesta quarta-feira. EFE/Darek Delmanowicz

Um menino é submetido a um teste de Covid-19 na favela de Binnamangala, em Bangalore, na Índia, nesta quarta-feira. EFE/JAGADEESH NV

Uma mulher é submetida a um teste de Covid-19 na favela de Binnamangala, em Bangalore, na Índia, nesta quarta-feira. EFE/JAGADEESH NV

Um fotógrafo para se proteger de uma bomba de gás lacrimogênio lançada pela poliícia na madrugada desta quarta-feira, durante a terceira noite de protestos pelo assassinato de um joven negro por policiais em Kenosha, Wisconsin (EUA). EFE/Tannen Maury

Pessoas afetadas pelas enchentes causadas pelas chuvas de monção são resgatadas nesta quarta-feira, em Karachi, no Paquistão. EFE/Shahzaib Akber

Uma criança abraça um dos itens que formam parte da instalação artística 'Resonating Life in the Acorn Forest', em Tokorozawa, perto de Tóquio, no Japão. EFE/FRANCK ROBICHON