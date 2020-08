O histórico mercado da Imperatriz, em Karachi, no Paquistão. EFE/SHAHZAIB AKBER

Imagem de uma das etapas do Campeonato Europeu de Kite Surf realizado nesta quinta, em Puck, Polonia. EFE/ Adam Warzawa

O carro alegórico Trianon 100, parte do desfile da 51ª edição do Debrecen Flower Festival, na cidade de Debrecen, na Hungria, nesta quinta-feira. EFE/Zsolt Czegledi

A ativista suéca Greta Thunberg durante uma entrevista coletiva em Berlim, nesta quinta-feira, depois de um encontró com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. EFE/HAYOUNG JEON

Uma mulher caminha pelo Palacio Real de Paris nesta quinta-feira, depois que a cidade francesa foi declarada como uma "zona de circulação ativa" do novo coronavírus após o aumento de casos de Covid-19 registrado nas últimas semanas. EFE/IAN LANGSDON

Uma barraca vende estátuas do deus hindu Ganesha em Bhopal, na Índia para o festival Ganesh Chaturthi, um evento que dura 10 días e que é celebrado em todo país pelo aniversário da entidade religiosa. EFE/SANJEEV GUPTA

Clientes lotam o mercado de Sham Shui Po, em Hong Kong, para comprar peixes e frutos do mar nesta quinta-feira, apesar do aumento de casos de Covid-19. EFE/Miguel Candela

O cantor indiano Pandit Jasraj, que faleceu aos 90 anos, é homenajeado com uma procissão durante o seu funeral nesta quinta-feira, em Mumbai, na Índia. EFE/DIVYAKANT SOLANKI

Visitantes usam o banheiro público projetado pelo premiado arquiteto Shigeru Ban inaugurado recentemente em um parque de Tóquio, no Japão, com o objetivo de mudar a imagem ruim dos banheiros públicos da cidade -que tem fama de sujos, escuros e perigosos- para os Jogos Olímpicos de 2021. EFE/KIMIMASA MAYAMA

Duas pessoas brindam separadas por um painel de plástico em um restaurante de Hanói, no Vietnã, nesta quinta-feira. EFE/LUONG THAI LINH

Uma mulher passeia com um cachorro nesta quinta-feira, na praia de Brighton, em Melbourne, na Ausrália. EFE/JAMES ROSS

Vista das lojas fechadas durante o primeiro dia de confinamento em Catmandu, no Nepal, nesta quinta-feira. EFE/NARENDRA SHRESTHA

Trabalhadores confeccionam máscaras na fábrica 'Green Mask', em Hai Duong, no Vietnã, nesta quinta-feira. EFE/LUONG THAI LINH

Operários trabalham na montagem do palco na Casa Branca onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará seu discurso no próximo dia 27 de agosto, quando anunciará formalmente sua candidatura à reeleição pelo partido Republicano. EFE/JIM LO SCALZO

Índios da etnia Kayapós bloqueiam a BR-163, no sul do Pará, (Cuiabá-Santarém), principal acesso para o escoamento de grãos para o Mato Grosso. EFE/ Ernesto Carriço

A praia de Malagueta, em Málaga, naa Espanha, totalmente encoberta pela neblina que vem do mar, conhecida como "taró", nesta quinta-feira. EFE/Jorge Zapata

Um carro alegórico com a coroa húngara, parte do desfile da 51ª edição do Debrecen Flower Festival, na cidade de Debrecen, na Hungria, nesta quinta-feira. EFE/Zsolt Czegledi