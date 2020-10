-FOTODELDÍA- EA4014. MOSCÚ, 01/10/2020.- Un visitante junto a una obra de la muestra "Fantastic Plastic", este jueves en la galería New Tretyakov en Moscú. Esta exposición incluye obras de plástico reciclado y reutilizado a cargo de más de 40 diseñadores rusos y extranjeros.EFE/YURI KOCHETKOV

EA4564. BRUSELAS (BÉLGICA), 01/10/2020.- El rey Felipe de Bélgica (c) posa con los miembros del nuevo Gobierno belga en el Palacio Real en Bruselas. El liberal flamenco Alexander De Croo juró este jueves como primer ministro del país, junto a los miembros de siete partidos diferentes que conforman la nueva coalición de Gobierno, el primer Ejecutivo de plenas funciones en Bélgica desde diciembre de 2018. EFE/ Yves Herman

-FOTODELDÍA-Brisbane (Australia), 01/10/2020.- El esquiador aéreo australiano Airleigh Frigo durante un entrenamiento en las instalaciones de salto de esquí aéreo del centro entrenamiento en el complejo deportivo Sleeman en Brisbane, Australia, el 1 de octubre de 2020. EFE/EPA/DARREN ENGLAND AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT