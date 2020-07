O governo do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que ao assumir o poder, em dezembro do ano passado, mostrou ressalvas sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), deixará que o Congresso do país tenha a "última palavra" sobre ratificá-lo ou não, informou nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores, Felipe Solá.

"Não temos uma palavra final, mas acreditamos que estamos mais próximos de que ela seja discutida no Congresso, e não no Poder Executivo, porque a passagem do tempo está mudando as circunstâncias políticas e está mudando nossa estratégia", disse o ministro em entrevista a jornalistas estrangeiros.