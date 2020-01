O presidente do Congresso do Paraguai, Blas Llano. EFE/Arquivo

O presidente do Congresso do Paraguai, Blas Llano, apresentou nesta quarta-feira um projeto de lei para declarar o estado de emergência no departamento de Amambay, onde está localizada a prisão que no último domingo, 75 membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) fugiram.

O projeto de lei do senador do Partido Liberal estabelece a aplicação dessa medida por 45 dias e atende "à grave comoção interna gerada pela fuga em massa de criminosos de alto risco" naquele departamento, na fronteira com o Brasil.