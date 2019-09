A halva é um doce típico do Irã e, segundo a tradição do país, tem o poder de realizar os desejos daqueles que o preparam e o comem no centro da capital Teerã, onde está arraigado um ritual caseiro que celebra e honra o terceiro imã xiita, Hussein.

Centenas de pessoas, na sua maioria mulheres, se sentam em pequenas cadeiras dobráveis, acendem o fogão e deixam a postos as suas panelas, onde preparam um dos doces mais tradicionais do Irã, feito de azeite, farinha e açúcar.