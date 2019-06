A Conmebol anunciou nesta segunda-feira as datas e horários dos jogos pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que serão realizados de 9 de julho, dois dias depois da final da Copa América, a 1º de agosto.

O primeiro time do Brasil a entrar em campo será o Fluminense, que no dia 23 de julho jogará contra o Peñarol em Montevidéu. Um dia depois, Botafogo e Atlético-MG se enfrentarão no Rio de Janeiro, e no dia 25 o Corinthians receberá o Montevideo Wanderers.