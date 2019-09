O consumo de opioides está ligado a um alto número de infecções cardíacas, algo que afeta, principalmente, usuários de analgésicos com uma média de idade de 38 anos, de acordo com a Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês), que classificou a situação como "epidemia nacional".

O órgão apresentou um relatório nesta quarta-feira, em documento elaborado a partir de pesquisa realizada durante 14 anos. O texto afirma que aproximadamente 34 mil pessoas recebem tratamento a cada ano, por causa de endocartite infecciosa.