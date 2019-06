Pela primeira vez na história, a Copa América contará com o sistema de árbitro de vídeo (VAR), além de mudanças nas regras do jogo, que o público local já vem acompanhando no Campeonato Brasileiro.

Como vem acontecendo ao redor do mundo, nos últimos anos, a possibilidade de revisão das imagens deve ser uma das grandes atrações do torneio. O protocolo, em linhas gerais, seguirá o mesmo do adotado em diversas competições, com interferência em erros claros.

O sistema será acionado em quatro situações: gols, pênaltis, aplicação de cartão vermelho direto, além de erro de identificação de jogadores na aplicação de cartões.

As demais novidades vêm de um pacote aprovado pela International Board (IFAB) em março e que entraram em vigor no dia 1º de junho deste ano. Como a data marcada já era depois do início do Campeonato Brasileiro, a CBF conseguiu antecipar as mudanças, para que todo a competição tivesse as novas regras.

Estas são as mudanças mais significativas aprovadas pela IFAB:.

- O jogador substituído pode deixar o campo pelo ponto mais próximo de uma linha lateral ou de fundo, não necessariamente pelo centro do campo.

- Os integrantes do banco de reservas voltam a poder ser advertidos com cartões amarelos e vermelhos, esse último, resultando em expulsão. Caso o responsável por uma infração não seja identificado, a punição será feita ao técnico.

- A regra permite, em certas condições de alta umidade e temperatura, paralisações para hidratação, que podem durar de 90 segundos a três minutos.

- Será determinado o "bola ao chão", se a bola tocar no árbitro e acontecerem as seguintes situações: for cruzada a linha do gol, a equipe que estava com a bola perder a posse, ou for gerado um ataque do time adversário.

- Nas seguintes situações, em que haja toque na bola com as mãos, inclusive de maneira acidental, será marcada falta quando:

+ A bola ultrapassar a linha de gol, em caso de toque na mão ou braço de qualquer jogador.

+ O jogador controla ou consegue a posse da bola depois de tocá-la com a mão ou o braço, e, em seguida, anota um gol ou cria uma chance para que seja marcado um gol.

+ A bola toca a mão ou braço do jogador, depois dele aumentar a área do corpo de maneira não-natural.

+ A bola toca a mão ou o braço de um jogador, quando está em cima do próprio ombro (a menos que o jogador tenha jogado a bola e logo depois toca em sua mão ou braço).

- Os casos a seguir não geram normalmente uma falta, a menos que sejam uma das situações acima:

+ Um jogador toca com a mão ou braço uma bola que vem diretamente da própria cabeça, corpo, pé, cabeça ou corpo e pé de outro jogador que esteja por perto.

+ A bola toca a mão ou braço que está perto do corpo do jogador e isso não faz seu corpo esticar de forma não natural.

+ Se um jogador está caindo e a bola tocar em sua mão ou braço quando eles estão entre o corpo e o chão para apoiar o corpo (sem estendê-los para esticar o corpo).

+ Se o goleiro tentar chutar uma reposição de bola ou um chute de um companheiro de equipe, mas o chute falhar, o goleiro poderá manusear a bola.

- Nas faltas, Quando houver uma barreira de três ou mais defensores, não será permitido que os jogadores do time adversário estejam a menos de 1 metro da barreira. Se isso acontecer, a equipe será punida com um tiro livre indireto.

- Quando a equipe cobra um falta na própria área, a bola está em jogo quando o chute é executado; não precisa sair da área antes de poder jogar.

- O jogador que sofrer um pênalti e for o cobrador, se precisar de atendimento médico, deverá receber antes de executar o tiro.

- O goleiro deve ter pelo menos uma parte de um pé na linha de gol, quando a cobrança for executada. Ele não pode estar com o pé atrás da linha.