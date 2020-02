Após o surto da epidemia, espera-se agora que na China, onde muitas companhias aéreas interromperam os voos internacionais devido à epidemia do coronavírus, as receitas da indústria neste ano sejam reduzidas em US$ 12,8 bilhões. EFE/Arquivo

A epidemia de Covid-19 originada por um coronavírus na China provocará neste ano uma queda de US$ 29,3 bilhões na receita do transporte aéreo mundial, 5% a menos que o previsto, enquanto a demanda global cairá 0,6% na comparação interanual, informou nesta quinta-feira a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês).

Em relatório preliminar sobre o impacto econômico do alerta do coronavírus na indústria da aviação, a IATA prevê consequências adversas em todas as regiões, embora a Ásia-Pacífico seja a mais afetada, com US$ 27,8 bilhões a menos de receita e uma queda de 8,2% na demanda.