O meia Philippe Coutinho, autor dos dois primeiros gols da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia na estreia da Copa América, afirmou após o jogo da noite de sexta-feira que a equipe terá que compensar a ausência de Neymar - cortado por conta de uma lesão no tornozelo direito - com o jogo coletivo.

"O Neymar é necessário em qualquer seleção do mundo. É um grande jogador, uma grande pessoa. Temos que suprir sua ausência com o coletivo", afirmou o jogador, em entrevista após a partida realizada no estádio do Morumbi, em São Paulo.