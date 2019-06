Com moral abalado com a torcida do Barcelona após ter feito uma temporada abaixo do esperado, o meia Philippe Coutinho afirmou nesta segunda-feira que pretende continuar no clube catalão, mas ressaltou que seu foco no momento é a disputa da Copa América pela seleção brasileira.

"Tenho contrato com o Barcelona, sempre foi a minha vontade triunfar no clube, mas agora estou totalmente concentrado aqui, e não sabemos o que vai acontecer em relação ao futuro", disse Coutinho em entrevista coletiva em Porto Alegre, onde o Brasil se prepara para a disputa das quartas de final da Copa América.