Os países do Caribe sofrem consideravelmente os efeitos da paralisação de atividades causada pela pandemia de Covid-19, que deixa um panorama desolador com ilhas fechadas, aeroportos sem voos, hotéis vazios e cruzeiros parados no porto, um duro golpe para as economias baseadas no turismo.

A diretora executiva da Companhia de Turismo de Porto Rico, Carla Campos, afirmou à Agência Ede nesta segunda-feira que o impacto da pandemia, segundo as projeções da Organização Mundial do Turismo, não tem precedentes no setor.