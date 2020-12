O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foram anunciados nesta sexta-feira os finalistas do prêmio The Best, de melhor jogador do mundo entre os homens em 2020.

O vencedor do troféu, que no ano passado foi arrebatado pelo camisa 10 do clube catalão e da seleção 'albiceleste', será anunciado no próximo dia 17, em cerimônia virtual, que terá como um dos apresentadores o holandês Ruud Gullit, assim como a jornalista inglesa Reshmin Chowdhury.