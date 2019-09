O atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, foi o vencedor do prêmio de Jogador do Ano, entregue nesta segunda-feira na cerimônia de gala "Quinas de Ouro", realizada pela Federação Portuguesa de Futebol, pela associação de treinadores e pelo sindicato de jogadores do país.

O craque vem vencendo o prêmio de maneira consecutiva nos últimos anos, desbancou, entre outros, o jovem atacante João Félix, que brilhou com a camisa do Benfica na última temporada, e agora defende o Atlético de Madrid.