Campeão pan-americano no arremesso de peso, Darlan Romani garantiu, em entrevista exclusiva à Agência Efe, que chegará no auge ao Campeonato Mundial de Atletismo, que acontecerá em Doha, no Catar, a partir da próxima sexta-feira.

"Talvez, eu esteja em um dos melhores momentos da minha forma possível", avaliou o brasileiro, atual vice-líder do ranking mundial da modalidade, atrás do neozelandês Tom Walsh.