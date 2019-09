O brasileiro Darlan Romani, campeão pan-americano do arremesso de peso no dia 7 de agosto, superou nesta quinta-feira a marca estabelecida em Lima há pouco menos de um mês, mas mesmo assim ficou com a prata da etapa de Bruxelas da Liga Diamante de atletismo.

Darlan foi campeão na capital peruana com um arremesso de 22m07. Ontem, obteve o registro de 22m15, mas ficou atrás do neozelandês Tomas Walsh, atual campeão mundial, com 22m30. O bronze ficou com o americano Ryan Crouser, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, que hoje arremessou em 22m08.