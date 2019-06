Segunda adversária da seleção brasileira no grupo A da Copa América, a Venezuela foi derrotada de virada pelo México, na noite de quarta-feira, por 3 a 1, em amistoso disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os venezuelanos abriram o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com Jhon Murillo. Os mexicanos, que também estão em fase de preparação para a disputa da Copa Ouro da Concacaf, chegaram ao empate ainda na etapa inicial, com Roberto Alvarado, aos 32.