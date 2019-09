O ex-meia Deco vive uma nova etapa na vida, agenciando jogadores como o volante Fabinho, do Liverpool, e o jovem meia Afonso, uma das grandes promessas do Porto atualmente, e acompanhou a situação do atacante Neymar, que fez de tudo para voltar ao Barcelona, mas terá de continuar no Paris Saint-Germain.

Deco conversou com a Agência Efe nesta quinta-feira durante a Soccerex Oeiras, feira de futebol realizada em Lisboa, e disse acreditar que Neymar não é feliz no PSG, o que levou o craque a se esforçar ao máximo para voltar ao Barça dois anos depois.