O meia inglês Dele Alli, do Tottenham, foi suspenso nesta quinta-feira em uma partida pela federação inglesa de futebol (FA), por causa de uma postagem nas redes sociais, em que zombava do novo coronavírus e de um homem de origem asiática.

Meses atrás, o camisa 20 dos 'Spurs' publicou um vídeo ofensivo, falando sobre o patógeno que provocou uma pandemia no planeta e no qual ironizava um desconhecido no aeroporto. Posteriormente, o jogador apagou as imagens do perfil que mantém no Instagram.

De acordo com a FA, além da suspensão em uma partida, Dele Alli terá que pagar 50 mil libras de multa (R$ 311,7 mi) e ainda será obrigado a acompanhar um curso educativo.

Com isso, o meia inglês perderá o jogo do Tottenham com o Manchester United, marcado para 19 de junho, na rodada que marca o retorno do Campeonato Inglês.