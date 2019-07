Os Estados Unidos planejam voltar à Lua em 2024, quando uma mulher deverá pisar pela primeira vez no satélite natural da Terra. O objetivo da nova viagem, no entanto, não é que a missão seja de ida e volta, como há 50 anos, pois a principal meta do programa Artemis é estabelecer uma presença permanente na Lua, com os olhos voltados para o próximo alvo: Marte.

O ano de 2024 não está tão longe assim. Para cumprir os prazos, a Nasa terá que acelerar o desenvolvimento da tecnologia necessária e realizar em cinco anos várias missões prévias, algumas delas tripuladas.