O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que recebeu nesta quarta-feira a incumbência de formar um novo governo, vem encontrando dificuldades para bloquear o impasse político no país, o que pode levar a realização da terceira eleição neste ano.

De acordo com especialistas locais, as possibilidades de que seja firmado um pacto são mínimas. Inclusive, as análises apontam que pode ser do interesse do líder do partido Likud, o segundo com mais cadeiras no Parlamento, voltar a colocar o nome nas urnas.