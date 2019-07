O parque Universal Studios de Los Angeles inaugurou nesta segunda-feira sua nova atração inspirada em "Jurassic World", que reuniu centenas de pessoas que viram o local ser "invadido" pelos dinossauros da saga de filmes iniciada pelo diretor Steven Spielberg em 1993.

A nova atração, chamada "Jurassic World - The Ride", levou à realidade o universo selvagem idealizado para a grande tela com o trabalho de uma equipe de especialistas em efeitos especiais e cineastas entre os quais estava o próprio Spielberg, destacou a Universal.

Na estreia da atração estiveram presentes os protagonistas dos dois filmes mais recentes da saga, o ator Chris Pratt e a atriz Bryce Dallas Howard, assim como o diretor Colin Trevorrow.

"Além de ter dirigido um filme, sou um grande fã da saga e uma das melhores coisas de ser um fã é poder compartilhar a paixão com a família. Isso é o que permite esta atração", explicou Trevorrow à Agência Efe.

Graças aos avanços tecnológicos, vários dinossauros tridimensionais são capazes de caminhar pelo parque, interagir com os visitantes e inclusive surpreender e assustar.

Os icônicos pilares iluminados que aparecem nos filmes originais também dão as boas-vindas ao "Jurassic World - The Ride", que conta com réplicas de espécies como Stegosaurus, Parasaurolophus, Velociraptors, Dilophosaurus e Tyrannosaurus Rex.

"Parece algo surrealista", exclamou Bryce depois de comprovar a forma como ganharam vida aquelas espécies criadas originalmente por meio de efeitos especiais.

Com esta nova atração, a Universal apostou no fenômeno da sagaque voltou à grande tela com "Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros" em 2015.

Após a trilogia formada por "Jurassic Park" (1993), "Jurassic Park: O Mundo Perdido"(1997) e "Jurassic Park III"(2001), cujos dois primeiros filmes contaram com Spielberg como diretor, a saga retornou aos cinemas com a produção de 2015 de Trevorrow e "Jurassic World: Reino Ameaçado"(2018), do espanhol J.A. Bayona.

Estas duas novas produções arrasaram na bilheteria ao arrecadar, entre ambas, quase US$ 3 bilhões no mundo todo.

"Passaram-se mais de duas décadas desde a obra prima de Spielberg e a levamos mais perto da realidade", destacou a presidente da Universal Studios, Karen Irwin.

A expectativa é que em 2021 estreie "Jurassic World 3", que novamente sob a direção de Trevorrow porá um ponto final à última trilogia da saga.