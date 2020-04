A animação é o único formato que supera a quarentena imposta para evitar contágios da doença Covid-19, que obrigou a Disney a interromper todas as gravações. EFE/Arquivo

A Disney está trabalhando em uma nova versão de "Robin Hood", cuja animação original estreou em 1973 e agora será atualizada, provavelmente para a plataforma de streaming Disney+, em um novo formato que combinará imagens geradas por computador com live action.

Segundo o portal "The Hollywood Reporter", a empresa iniciou o projeto sob a direção do mexicano Carlos López Estrada, mas os trabalhos foram paralisados devido à pandemia do novo coronavírus.

López Estrada dirigiu "Blindspotting" (2018), já trabalhou em clipes da cantora Billie Eilish e colaborou em outros projetos da Disney.

A roteirista da nova versão de "Robin Hood" será Kari Granlund, que também escreveu o remake do clássico "A Dama e o Vagabundo", que estreou em 2019 na Disney+.

