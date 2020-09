A tcheca Karolina Pliskova, o sérvio Novak Djokovic, o alemão Alexander Zverev e o grego Stefanos Tsitsipas, quatro candidatos ao título do US Open, garantiram classificação à segunda rodada do torneio nesta segunda-feira.

Vice-campeã em 2016 e favorita número 1 do torneio feminino, Pliskova despachou a ucraniana Anhelina Kalinina, com direito a pneu, em jogo fechado com placar de 2 sets a 0, com 6-4 e 6-0, em apenas uma hora e três minutos.