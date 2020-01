No 50º duelo entre Novak Djokovic e Roger Federer, o sérvio levou a melhor nesta quinta-feira, vencendo o rival por 3 sets a 0, e se classificou para a final do Aberto da Austrália, na qual buscará o oitavo título no torneio.

Djokovic, o maior vencedor do Grand Slam australiano, com sete títulos conquistados, eliminou o suíço com parciais de 7-6 (1), 6-4 e 6-3, em duas horas e 18 minutos de partida.