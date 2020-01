O tenista sérvio Novak Djokovic durante a partida contra o japonés Tatsuma Ito no Aberto da Australia, em Melbourne, nesta quarta-feira. EFE

O sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer, a australiana Ashleigh Barty e a americana Serena Williams confirmaram o favoritismo nesta quarta-feira e se classificaram sem maiores problemas para a terceira rodada do Aberto da Austrália.

Heptacampeão em Melbourne e defendendo o título conquistado no ano passado, Djokovic enfrentou o japonês Tatsuma Ito, 146º colocado do ranking mundial, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em apenas uma hora e 35 minutos de jogo.