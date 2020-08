O sérvio Novak Djokovic se classificou nesta terça-feira para as quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, que está sendo disputado no complexo de Flushing Meadows, em Nova York, devido à pandemia do novo coronavírus, ao vencer o americano Tennys Sandgren.

O número 1 do mundo, campeão em Cincinnati em 2018, derrotou o 55º colocado do ranking da ATP por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 28 minutos de partida.