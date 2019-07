O cineasta britânico Asif Kapadia, responsável por documentários como "Senna" e "Amy" e agora mergulha na vida de Diego Maradona afirmou que são os filhos do ex-jogador argentino os principais responsáveis para que ele esteja vivo.

"A única razão por ele continuar vivo são os seus filhos. São eles quem o recuperaram quando esteve no limite. São o seu elemento salvador além do futebol, do qual ficou afastado durante muito tempo por causa da saúde. Os seus filhos o amam de maneira incondicional, inclusive quando nãos está bem e tem algumas paranoias", declarou o vencedor do Oscar por "Amy" em 2016.