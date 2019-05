Dois melões de Yubari, uma cidade na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, atingiram o preço recorde de 5 milhões de ienes (cerca de US$ 45,6 mil) no primeiro leilão desta temporada agrícola no país.

Os dois melões, do tipo cantalupo, caracterizados pela sua polpa laranja e sabor doce, fazem parte das 1 mil unidades dessa fruta leiloadas no mercado central de Sapporo, capital da região, e foram comprados pela empresa de bebidas Pokka Sapporo.