O bispo emérito da Prelazia de São Félix, dom Pedro Casaldáliga, de 92 anos, foi transferido nesta terça-feira para o município de Batatais, em São Paulo, após apresentar piora em seu quadro de saúde, considerado grave.

Um dos mais expressivos representantes da Teologia da Libertação, dom Pedro havia sido internado no domingo em São Félix do Araguaia (MT), com problemas pulmonares.