O bispo dom Pedro Casaldáliga, um dos promotores da Teologia da Libertação e dos direitos dos indígenas, faleceu neste sábado no município de Batatais, em São Paulo, aos 92 anos, informou a congregação dos Claretianos.

O espanhol Casaldáliga, que morava no Brasil desde 1968, estava internado em Batatais, com uma pneumonia com derrame pulmonar. Seu estado de saúde já era delicado há anos, pois ele também sofria de Parkinson.