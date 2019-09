"Dor e Glória", o filme autobiográfico de Pedro Almodóvar, foi selecionado pela Academia Espanhola de Cinema para concorrer à estatueta de melhor filme estrangeiro na 92ª cerimônia de premiação do Oscar, que será realizada no dia 9 de fevereiro no Teatro Dolby de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O filme de Almodóvar superou na disputa espanhola "Buñuel en el laberinto de las tortugas", de Salvador Simó, e "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, os outros dois pré-selecionados.